Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,5384 руб.

17 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 709 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,5384 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,425 руб., максимальный - 75,2675 руб. Было заключено 20346 сделок. Объем торгов составил 68788,44 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,99 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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