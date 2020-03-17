Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 82,5604 руб.

17 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7799 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,5604 руб.

Минимальный курс евро составил 81,815 руб., максимальный - 83,2475 руб. Было заключено 5912 сделок. Объем торгов составил 27773,4 млн руб., что на 45% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 82,77 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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