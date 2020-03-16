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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 17 марта в размере 82,7471 руб.
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16 марта 2020 года 12:34
ЦБ РФ установил курс евро с 17 марта в размере 82,7471 руб.
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16 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 марта, составляет 82,7471 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 88,61 коп. Это автоматическое сообщение.
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17 марта 2020 года 13:28
По итогам 2019 года рынок входящего перестрахования в России вырос на 24,1%, исходящего на 7%, сообщил сегодня журналистам главный актуарий "Российской национальной перестраховочной компании" (РНПК) Николай Кузнецов. Объем премий по входящему перестрахованию составил... читать дальше
.17 марта 2020 года 13:19
Правительство Франции выделит 45 млрд евро ($50 млрд) на поддержку предприятий и работников в условиях эпидемии, вызванной коронавирусом COVID-19, заявил в эфире радио RTL министр экономики и финансов страны Брюно ле Мэр. "Мы в срочном порядке предоставим экономическую... читать дальше
.17 марта 2020 года 13:15
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 47,92 пункта (2,114%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2218,98 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2313,34 (+2,05%) пункта,... читать дальше
.17 марта 2020 года 13:10
Сегодня европейские фондовые индексы преимущественно снижаются на фоне сохраняющихся опасений по поводу распространения новой коронавирусной инфекции. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:31 мск опустился на 2,35%, до 277,94... читать дальше
.17 марта 2020 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за месяц и составляет 73,0929 руб.
Максимальное значение за месяц (с 16 февраля по 17 марта) - 73,0929 руб. за доллар, минимальное значение - 62,6681 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 10,42 руб. Это автоматическое сообщение.
.17 марта 2020 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 73,09/75,73 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,09/75,73 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 38 коп., Cредний курс продажи...
.17 марта 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 17 марта средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 73,34/75,17 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,34/75,17 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 36 коп., средний...
.17 марта 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 81,37/84,32 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 29 коп., Cредний курс продажи упал на...
.17 марта 2020 года 12:56
Безработица в Великобритании, рассчитанная по методике Международной организации труда (МОТ), в ноябре 2019 года - январе 2020 года составила 3,9%, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Показатель является минимальным с конца 1974 года. В... читать дальше
.17 марта 2020 года 12:46
Оптовые цены на гречку и рис в России после некоторого снижения в конце февраля - начале марта на минувшей неделе пошли вверх, следует из мониторинга компании "ПроЗерно". Так, гречневая крупа за неделю подорожала на 480 рублей, до 39 759 рублей за тонну. Неделей ранее... читать дальше
.17 марта 2020 года 12:37
Общий объём несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Москвы в январе составил $1,96 млрд. В годовом сравнении рост составил 24,87%. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, цитируемый в сообщении... читать дальше
.17 марта 2020 года 12:26
Туроператоров до конца года освободят от уплаты взносов в резервный фонд и фонды персональной ответственности
Туристические компании до конца года будут освобождены от уплаты взносов в резервный фонд ассоциации "Турпомощь" и взносов в фонды персональной ответственности, следует из перечня мер, объявленных правительством и Центробанком для стабилизации экономики. "Авиационный... читать дальше
.17 марта 2020 года 12:23
7 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 17 марта однодневные биржевые облигации серии КС-3-381 объемом 50 млрд рублей по цене 99,986% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5,12% годовых. Дисконтные... читать дальше
.17 марта 2020 года 12:17
Страны еврозоны могут использовать Европейский стабилизационный механизм (European Stability Mechanism, ESM), располагающий 410 млрд евро ($455 млрд), для преодоления кризиса, вызванного вспышкой COVID-19, пишет Financial Times. Однако, как заявил в понедельник по... читать дальше
.17 марта 2020 года 12:09
Во многих странах мира продолжают вводить дополнительные меры в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа COVID-19. Ограничения вводятся на работу образовательных учреждений, свои двери для посетителей закрывают самые известные достопримечательности и... читать дальше
.17 марта 2020 года 12:01
Росавиация предлагает уменьшить аэронавигационные сборы, допускает банкротства авиакомпаний из-за COVID-19
Росавиация не исключает банкротств авиакомпаний на фоне сокращения международных перевозок из-за COVID-19. "Снижение доходов авиакомпаний от закрытия международных маршрутов с одновременным ростом расходов в случае снижения курса рубля может привести к значительным... читать дальше
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