Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,418 руб.

13 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1952 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,418 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,3 руб., максимальный - 10,5679 руб. Была заключена 181 сделка. Объем торгов составил 408,91 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,445 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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