Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 81,4964 руб.

13 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 24130 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,4964 руб.

Минимальный курс евро составил 80,85 руб., максимальный - 82,9925 руб. Было заключено 5355 сделок. Объем торгов составил 22407,36 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 80,865 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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