Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,5097 руб.

13 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 561 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,5097 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,183 руб., максимальный - 10,94 руб. Было заключено 36 сделок. Объем торгов составил 94,82 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,183 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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