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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 74,0274 руб.
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13 марта 2020 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 74,0274 руб.
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13 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 марта, составляет 74,0274 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,56 руб.
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13 марта 2020 года 12:52
Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставляет за собой возможность снижения процентных ставок в случае ужесточения финансовых условий или угрозы среднесрочному целевому показателю инфляции, говорится в сообщении главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна, опубликованном на сайте... читать дальше
.13 марта 2020 года 12:43
В феврале 2020 года сохранялись дезинфляционные тенденции под влиянием в целом высокой насыщенности продовольственного рынка, сдержанного спроса и лаговых эффектов укрепления рубля в предыдущие месяцы. Вместе с тем с начала марта произошло значительное изменение внешних условий,... читать дальше
.13 марта 2020 года 12:37
Банк России считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования российской финансовой системы, говорится в сообщении регулятора. Вместе с тем, принимая во внимание произошедшие в течение текущей недели... читать дальше
.13 марта 2020 года 12:29
ПАО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип", входит в группу "Совкомфлот") в 2019 году увеличило чистую прибыль по РСБУ в 2,9 раза по сравнению с предшествующим годом, до 4,2 млрд рублей, сообщается в отчете компании. Вместе с тем, выручка пароходства снизилась... читать дальше
.13 марта 2020 года 12:23
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 марта, составляет 81,861 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 179,74 коп. Это автоматическое сообщение.
.13 марта 2020 года 12:23
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 марта, составляет 73,1882 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 83,92 коп. Это автоматическое сообщение.
.13 марта 2020 года 12:20
13 марта. FINMARKET.RU - Банк России определил 13 банковских продуктов, для которых будут введены так называемые индивидуальные паспорта, или ключевые информационные документы (Key information document, КИД) - материалы, которые рассказывают потребителям об особенностях этого... читать дальше
.13 марта 2020 года 12:12
Экономисты резко ухудшили прогнозы по американскому ВВП на текущий год: они ожидают сокращения экономики во 2-м квартале и не исключают возможности рецессии в случае дальнейшего распространения коронавируса в мире, свидетельствуют результаты ежемесячного опроса The Wall Street... читать дальше
.13 марта 2020 года 12:03
Российские предприятия легкой промышленности успели запастись сырьем до коллапса в китайском производственном секторе из-за коронавируса. "Нам повезло в том смысле, что наши производители и, в частности, представители легкой промышленности, заранее понимая, что будут... читать дальше
.13 марта 2020 года 11:54
Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном упали по итогам торгов в пятницу вслед за обрушением американских фондовых индексов более чем на 9% накануне. Исключением стал австралийский индикатор. Японские индексы Nikkei 225 и Topix рухнули на 6,08% и на... читать дальше
.13 марта 2020 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 13 марта составил 73,1882 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 14057 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,1882 руб. По... читать дальше
.13 марта 2020 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 83,92 коп. и составил 73,1882... читать дальше
.13 марта 2020 года 11:33
В январе-феврале 2020 года ВВП Азербайджана вырос на 2,8%, свидетельствует госстатистика. Номинальный объем ВВП за январь-февраль 2020 года составил 12 млрд 578 млн манатов. В январе-феврале 2020 года рост в ненефтяном секторе составил 6,7%, тогда как в...
.13 марта 2020 года 11:20
ВТБ разместит 13 марта однодневные бонды серии КС-3-379 на 50 млрд руб. по цене 99,9577% от номинала
3 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 13 марта однодневные биржевые облигации серии КС-3-379 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9577% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5,16% годовых. Дисконтные... читать дальше
.13 марта 2020 года 11:17
Положительное сальдо внешнеторгового баланса Казахстана в январе 2020 года составило $1,9 млрд, что в 1,6 раза меньше уровня января 2019 года, сообщил статкомитет Минэкономики. Внешнеторговый оборот республики в январе 2020 года по сравнению с январем 2019 года снизился... читать дальше
.13 марта 2020 года 11:09
"Совкомфлот" в 2019 году получил чистую прибыль по МСФО в размере $225 млн против убытка годом ранее
Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" по МСФО в 2019 году составила $225,4 млн, сообщила компания. В 2018 году "Совкомфлот" получил чистый убыток в размере $45,6 млн. Валовая выручка СКФ увеличилась на 9,6%, до $1,665 млрд, выручка в тайм-чартерном эквиваленте - на 17,8%, до... читать дальше
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