Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,5553 руб.

12 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 30152 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,5553 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,62 руб., максимальный - 75,48 руб. Было заключено 26360 сделок. Объем торгов составил 105818,77 млн руб., что на 65% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,035 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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