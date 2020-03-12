Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 83,9094 руб.

12 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 29236 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,9094 руб.

Минимальный курс евро составил 83 руб., максимальный - 84,73 руб. Было заключено 5209 сделок. Объем торгов составил 19929,41 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 84,4275 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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