ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 марта в размере 74,0274 руб.

12 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 марта, составляет 74,0274 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 255,54 коп.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 206,48 пункта (8,283%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2286,4 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

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ООО ИК "Фридом финанс" разместило 75,11% выпуска 3-летних облигаций серии П01-01 номинальным объемом $40 млн, реализовав бумаги на $30,043 млн, говорится в сообщении компании. Размещение выпуска началось 28 января. Размещение выпуска началось 28 января. Ставка 1-го купона по выпуску установлена на... Ставка 1-го купона по выпуску установлена на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 37412,796 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 2857,582 млрд руб., или на...

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бербанк России разместил 89,4% выпуска облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001P-224R номинальным объемом 3 млрд рублей на 2 млрд 681,937 млн рублей, говорится в сообщении банка. Облигации гасятся в марте 2025 года. Облигации гасятся в марте 2025 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка... По выпуску предусмотрен один купон, ставка... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 28835 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,6915 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 26824 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,9359 руб. Минимальный курс евро составил 82,5 руб.,... Минимальный курс евро составил 82,5 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3567 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,6429 руб. Минимальный курс юаня составил 10,5543 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,5543 руб., максимальный -... читать дальше

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Объем экспорта транспортных услуг РФ в феврале 2020 года снизился по сравнению с февралем 2019 года на 31%, до $1,204 млрд с $1,736 млрд, такая предварительная оценка содержится в материалах о внешней торговле услугами, опубликованных на сайте ЦБ РФ. В январе... В январе... читать дальше

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Россия устойчива к более низким ценам на нефть, чем $35 за баррель, заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков после совещания в Минэнерго РФ. По его словам, цена в $35/баррель - это стрессовый сценарий компании. "Думаю, сумеем выполнить инвестпрограмму, которую... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги обвальным падением вместе с мировыми площадками на фоне сохраняющейся нестабильности на мировых рынках капитала из-за опасений негативного влияния китайского коронавируса на мировую экономику, а также после новостей от Европейского Центробанка о... читать дальше

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ООО "СпецИнвестЛизинг" (ООО "СИЛ", Москва) 17 марта начнет размещение 3-летних облигаций серии 001P-01 объемом 100 млн рублей, говорится в сообщении компании. Выпуск будет размещен по открытой подписке, номинал - 1 тыс. рублей. Выпуск будет размещен по открытой подписке, номинал - 1 тыс. рублей. Ставка 1-го купона установлена... Ставка 1-го купона установлена... читать дальше

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Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций рухнули под давлением общемирового пессимизма, вызванного опасениями заметного влияния китайского коронавируса на темпы роста мировой экономики, а также новой волны падения мировых цен на нефть, вызванной в том числе... читать дальше

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Минфин РФ учтет предложения госкомпаний при корректировке поправок к закону о закупках госкомпаний, заявил заместитель министра финансов Алексей Лавров в ходе заседания экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в сфере 223-ФЗ ("Закон о закупках товаров,... читать дальше

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Палладий, который в этом году демонстрировал наилучший подъем котировок среди сырьевых товаров, подешевел более чем на 20% на Нью-Йоркской товарной бирже с пикового уровня в конце февраля. Такое падение традиционно считается переходом к "медвежьему" тренду. Укрепление... Укрепление... читать дальше

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"АЛРОСА" ввела дополнительные меры поддержки долгосрочных клиентов, увеличив гибкость условий торговли, чтобы помочь клиентам преодолеть последствия падения продаж, вызванного короновирусом. Как говорится в сообщении компании, "АЛРОСА" приняла решение предоставить... Как говорится в сообщении компании, "АЛРОСА" приняла решение предоставить... читать дальше

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Министерство энергетики РФ допускает, что COVID-19 может оказать влияние на экспорт угля. "Допускаем, что коронавирус повлияет на экспорт угля, но пока не знаем, какое будет это влияние", - сообщил журналистам заместитель министра энергетики Анатолий... "Допускаем, что коронавирус повлияет на экспорт угля, но пока не знаем, какое будет это влияние", - сообщил журналистам заместитель министра энергетики Анатолий... читать дальше

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