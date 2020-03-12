.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 12 марта составил 74,0274 руб.
.
12 марта 2020 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 12 марта составил 74,0274 руб.
|0
12 марта. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 22194 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 74,0274 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара вырос на 25554 пункта. Минимальная цена 73,63 руб., максимальная - 74,5 руб. Было заключено 17844 сделки. Объем торгов без учета внесистемных сделок составил 81782 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,4825 руб. за доллар. С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
12 марта 2020 года 12:50
Правительство не обсуждает вопрос об отмене нулевой пошлины на экспорт пшеницы из РФ в условиях падения курса рубля. "Вводить экспортную пошлину на пшеницу? Нет, не обсуждается", - заявил журналистам министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в... читать дальше
.12 марта 2020 года 12:42
ПАО "ТГК-1" в 2019 году сократило чистую прибыль по МСФО на 23,3% - до 7,99 млрд рублей по сравнению с 10,421 млрд руб. в 2018 году, говорится в материалах компании. Выручка ТГК выросла на 5,2% - до 97,256 млрд рублей. Это обусловлено ростом выручки от реализации... читать дальше
.12 марта 2020 года 12:33
Ситуация с коронавирусом в России в настоящее время далека от эпидемии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока мы далеки от эпидемии. Это можно сказать однозначно по тому количеству случаев, которые у нас диагностированы", - сказал он журналистам,... читать дальше
.12 марта 2020 года 12:25
Мировые фондовые индексы продолжают сегодня падать на растущих опасениях ослабления глобальной экономики в условиях распространения коронавируса. Сводный индекс мирового фондового рынка MSCI All-Country World снизился в ходе торгов на 2%, сообщает...
.12 марта 2020 года 12:19
России при устойчиво низких ценах на нефть накопленных резервов хватит на много лет, и все обязательства будут исполнены, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. "Мы уже не первый год живем в условиях достаточно низкой инфляции. У нас сейчас... читать дальше
.12 марта 2020 года 12:14
Фондовые индексы стран Западной Европы существенно снижаются в начале торгов в четверг на фоне усиления тревог по поводу распространения коронавируса по всему миру. В лидерах падения акции туристических компаний. Как сообщалось, гендиректор Всемирной организации... читать дальше
.12 марта 2020 года 12:08
Низкие цены на нефть и волатильность на валютном рынке открывают новые возможности для импортозамещения, правительство готовит дополнительные меры в этой сфере в промышленности и в сельском хозяйстве, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, открывая заседание... читать дальше
.12 марта 2020 года 12:01
Нефтяные цены в ходе торгов усилили падение более чем до 5% на растущих опасениях падения спроса в связи с радикальными мерами, принимаемыми по всему миру для сдерживания распространения коронавируса. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE... читать дальше
.12 марта 2020 года 11:57
Технический комитет ОПЕК+, вероятно, пройдет в режиме телеконференции, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак. В то же время он не подтвердил дату проведения техкомитета на 18 марта. "Скорее всего, в режиме телеконференции - это наиболее целесообразно... читать дальше
.12 марта 2020 года 11:52
С момента вспышки коронавируса инвесторы вывели $41,7 млрд из акций и облигаций emerging markets - IIF
Инвесторы активно выводят средства с рынков акций и облигаций emerging markets, пытаясь максимально уйти от рисков в условиях распространения коронавируса. Согласно данным Института международных финансов (Institute of International Finance, IIF), с 21 января 2020 года,... читать дальше
.12 марта 2020 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 12 марта составил 74,0274 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 22194 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 74,0274 руб. По... читать дальше
.12 марта 2020 года 11:45
Евро в ходе торгов на "Московской бирже" превысил отметку 84 рубля впервые с 25 февраля 2016 года на фоне новой волны падения на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. По данным на 11:10 мск, курс евро на торгах "Московской биржи" достиг 84,02 руб.,... читать дальше
.12 марта 2020 года 11:37
Утром рынок акций РФ попал под новую волну агрессивных распродаж на фоне общемирового бегства из рисковых активов на фоне усиления тревог по поводу распространения коронавируса по всему миру; индекс РТС обвалился в лето 2017 года - в район 1000 пунктов, а индекс МосБиржи не... читать дальше
.12 марта 2020 года 11:29
Меры ЦБ РФ и министерства финансов по стабилизации ситуации на российском рынке уже дали определенный результат, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. "Совместно с Банком России мы оперативно принимаем все необходимые меры по стабилизации... читать дальше
.12 марта 2020 года 11:24
ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" установило ставку 6-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 13% годовых, говорится в сообщении компании. Компания завершила размещение выпуска в октябре 2019 года. Номинал одной... читать дальше
.12 марта 2020 года 11:23
Ростуризм в связи с остановкой действия турвиз в Индию рекомендует менять туры в эту страну на другие направления
Ростуризм в связи с остановкой действия туристических виз в Индию из-за карантина рекомендовал туроператорам менять приобретенные туристами туры на другие направления. "В сложившейся ситуации посещение данной страны с 13.03.2020 с туристическими целями не представляется... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.