Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,5658 руб.

12 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2829 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,5658 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,5388 руб., максимальный - 10,5988 руб. Было заключено 23 сделки. Объем торгов составил 81,93 млн руб., что на 50% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,589 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.