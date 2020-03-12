Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3875 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1286,11 млрд руб.

12 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 12 марта составили по Российской Федерации 3875 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3621,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2761,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2555,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 12 марта составили 1286,11 млрд руб. против 2508,60076 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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