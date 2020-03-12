12 марта 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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12 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Квартальные данные о безработице в Италии
|IV квартал 2019
|13:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Январь 2020
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 01 по 07 марта
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|Февраль 2020
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 23 по 29 февраля
|15:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Март 2020
|16:30
|Индекс цен на новостройки в Канаде
|Декабрь 2019
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12 марта 2020 года 12:50
Правительство не обсуждает вопрос об отмене нулевой пошлины на экспорт пшеницы из РФ в условиях падения курса рубля.
"Вводить экспортную пошлину на пшеницу? Нет, не обсуждается", - заявил журналистам министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в... читать дальше
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12 марта 2020 года 12:42
ПАО "ТГК-1" в 2019 году сократило чистую прибыль по МСФО на 23,3% - до 7,99 млрд рублей по сравнению с 10,421 млрд руб. в 2018 году, говорится в материалах компании.
Выручка ТГК выросла на 5,2% - до 97,256 млрд рублей. Это обусловлено ростом выручки от реализации... читать дальше
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12 марта 2020 года 12:33
Ситуация с коронавирусом в России в настоящее время далека от эпидемии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока мы далеки от эпидемии. Это можно сказать однозначно по тому количеству случаев, которые у нас диагностированы", - сказал он журналистам,... читать дальше
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12 марта 2020 года 12:25
Мировые фондовые индексы продолжают сегодня падать на растущих опасениях ослабления глобальной экономики в условиях распространения коронавируса.
Сводный индекс мирового фондового рынка MSCI All-Country World снизился в ходе торгов на 2%, сообщает...
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12 марта 2020 года 12:19
России при устойчиво низких ценах на нефть накопленных резервов хватит на много лет, и все обязательства будут исполнены, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
"Мы уже не первый год живем в условиях достаточно низкой инфляции. У нас сейчас... читать дальше
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12 марта 2020 года 12:14
Фондовые индексы стран Западной Европы существенно снижаются в начале торгов в четверг на фоне усиления тревог по поводу распространения коронавируса по всему миру. В лидерах падения акции туристических компаний.
Как сообщалось, гендиректор Всемирной организации... читать дальше
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12 марта 2020 года 12:08
Низкие цены на нефть и волатильность на валютном рынке открывают новые возможности для импортозамещения, правительство готовит дополнительные меры в этой сфере в промышленности и в сельском хозяйстве, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, открывая заседание... читать дальше
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12 марта 2020 года 12:01
Нефтяные цены в ходе торгов усилили падение более чем до 5% на растущих опасениях падения спроса в связи с радикальными мерами, принимаемыми по всему миру для сдерживания распространения коронавируса.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE... читать дальше
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12 марта 2020 года 11:57
Технический комитет ОПЕК+, вероятно, пройдет в режиме телеконференции, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак. В то же время он не подтвердил дату проведения техкомитета на 18 марта.
"Скорее всего, в режиме телеконференции - это наиболее целесообразно... читать дальше
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12 марта 2020 года 11:52
Инвесторы активно выводят средства с рынков акций и облигаций emerging markets, пытаясь максимально уйти от рисков в условиях распространения коронавируса.
Согласно данным Института международных финансов (Institute of International Finance, IIF), с 21 января 2020 года,... читать дальше
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12 марта 2020 года 11:45
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 22194 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 74,0274 руб. По... читать дальше
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12 марта 2020 года 11:45
Евро в ходе торгов на "Московской бирже" превысил отметку 84 рубля впервые с 25 февраля 2016 года на фоне новой волны падения на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.
По данным на 11:10 мск, курс евро на торгах "Московской биржи" достиг 84,02 руб.,... читать дальше
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12 марта 2020 года 11:37
Утром рынок акций РФ попал под новую волну агрессивных распродаж на фоне общемирового бегства из рисковых активов на фоне усиления тревог по поводу распространения коронавируса по всему миру; индекс РТС обвалился в лето 2017 года - в район 1000 пунктов, а индекс МосБиржи не... читать дальше
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12 марта 2020 года 11:29
Меры ЦБ РФ и министерства финансов по стабилизации ситуации на российском рынке уже дали определенный результат, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. "Совместно с Банком России мы оперативно принимаем все необходимые меры по стабилизации... читать дальше
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12 марта 2020 года 11:24
ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" установило ставку 6-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 13% годовых, говорится в сообщении компании.
Компания завершила размещение выпуска в октябре 2019 года.
Номинал одной... читать дальше
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12 марта 2020 года 11:23
Ростуризм в связи с остановкой действия туристических виз в Индию из-за карантина рекомендовал туроператорам менять приобретенные туристами туры на другие направления.
"В сложившейся ситуации посещение данной страны с 13.03.2020 с туристическими целями не представляется... читать дальше
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