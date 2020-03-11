.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,2841 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в феврале замедлилась до 0,3%
В феврале потребительские цены в РФ выросли на 0,3% после роста на 0,4% в январе, сообщил Росстат. Динамика показателя совпала с прогнозами аналитиков. В годовом выражении инфляция замедлилась до 2,3%
 
Госдума приняла закон о поправке к Конституции РФ
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным закон о поправке к Конституции РФ. К закону поступили около 390 поправок, сказал ранее журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. Поправки были...
 
Банки наращивают короткие депозиты
В России резко выросла популярность банковских вкладов на период до года, сообщили представители крупных кредитных организаций. По их словам, на такие депозиты приходится около 40% портфеля. Ситуация на рынке рублевых вкладов сильно отличается от...
 
Доходы граждан станут налоговой тайной
На доходы россиян распространят режим налоговой тайны. Госорганы будут обмениваться ими в электронном формате, чтобы избавить граждан от необходимости собирать справки, подтверждающие их право на социальные выплаты. Законопроект, разработанный...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

11 марта 2020 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,2841 руб.

 0  
11 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 569 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,2841 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,2541 руб., максимальный - 10,3979 руб. Было заключено 139 сделок. Объем торгов составил 440,89 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,3899 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
11 марта 2020 года 20:13
"СИБУР Холдинг" 25 марта досрочно погасит бонды 12-й серии на 10 млрд рублей
ПАО "СИБУР Холдинг" приняло решение досрочно погасить облигации 12-й серии объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Погашение состоится 25 марта, в дату окончания 7-го купонного периода.

Компания разместила 10-летние облигации в сентябре 2016 года....    читать дальше
.
11 марта 2020 года 20:12
Совкомбанк выставил на 30 марта оферту по бондам серии 1В02
Совкомбанк выставил на 30 марта оферту по согласованию с владельцами выпуска облигаций серии 1В02 объемом до 1 млн облигаций включительно, говорится в сообщении банка.

Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 23 по 27 марта включительно. Цена приобретения...    читать дальше
.
11 марта 2020 года 20:06
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 11 марта снижается
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,06 пункта (0,243%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2492,88 пункта.

Индекс РТС корректируется наверх после...    читать дальше
.
11 марта 2020 года 19:50
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 11 марта снизилась на 2,04% и составила 40270,378 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 40270,378 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 840,422 млрд руб., или на...
.
11 марта 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,2841 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 569 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,2841 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,2541 руб., максимальный -...    читать дальше
.
11 марта 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 71,7019 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 546 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,7019 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
11 марта 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 81,1743 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3004 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,1743 руб.

Минимальный курс евро составил 80,685 руб.,...    читать дальше
.
11 марта 2020 года 19:12
"Дочки" иностранных банков в РФ и нерезиденты в период волатильности купили валюту на спот-рынке на 199,4 млрд руб. - ЦБ
Дочерние иностранные банки и нерезиденты купили валюту на российском спот-рынке в период повышенной волатильности в конце февраля - начале марта 2020 года на 199,4 млрд рублей, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте ЦБ РФ.

Эти участники, в...    читать дальше
.
11 марта 2020 года 19:07
Минпромторг предлагает продлить эксперимент по маркировке молочной продукции до конца мая
Минпромторг РФ предлагает продлить эксперимент по маркировке молочной продукции до 31 мая этого года. Министерство подготовило соответствующий проект постановления правительства.

В настоящее время сроком окончания эксперимента является 31 марта 2020 года. Ранее...    читать дальше
.
11 марта 2020 года 18:59
Индекс МосБиржи снизился на 0,24%, индекс РТС - на 0,7%
Российский фондовый рынок, открывшийся уверенным ростом, завершил среду

Европейские фондовые индикаторы демонстрировали активный рост в начале торгов, но к вечеру индикаторы стали минусовать.

Азиатские рынки акций завершили торги в красной зоне, австралийский...    читать дальше
.
11 марта 2020 года 18:55
Bank of America снизил прогноз роста мирового ВВП в этом году
Аналитики Bank of America снизили прогноз темпов роста глобального ВВП в 2020 году до 2,2% с ранее ожидавшихся 2,8%.

"Мы ожидаем, что число случаев заболевания COVID-19 продолжит расти за пределами Китая, что приведет к усилению карантинных мер, - сообщается в отчете...    читать дальше
.
11 марта 2020 года 18:50
С начала года доля ОФЗ на счетах нерезидентов в НРД выросла на 2,54 п.п.
Доля ОФЗ на счетах иностранных кастодианов и нерезидентов в Национальном расчетном депозитарии (НРД) за период с 6 марта по 10 марта 2020 года выросла на 0,14 процентного пункта (п.п.) - до 33,75%, говорится в сообщении НРД.

С начала 2020 года этот показатель вырос на...    читать дальше
.
11 марта 2020 года 18:43
"Инград" установил ставку 7-го купона облигаций БО-01 на уровне 8,5%
ПАО "Инград" установило ставку 7-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 8,5% годовых, говорится в сообщении компании.

Компания разместила 5-летние облигации серии БО-01 объемом 5 млрд рублей в марте 2017 года. Ставка текущего купона - 8,75% годовых. По выпуску 24...    читать дальше
.
11 марта 2020 года 18:42
В прошлом году рост объема премий по страхованию имущества составил 7,7% - ЦБ РФ
В 2019 году общий объем премий по страхованию имущества в РФ составил 389,3 млрд рублей, увеличившись на 7,7% по сравнению с 2018 годом, следует из статистики Банка России по страховому рынку. Основной прирост сборов произошел за счет высоких темпов роста премий по страхованию...    читать дальше
.
11 марта 2020 года 18:34
Правительство РФ продлило сроки для проведения отбора ВИЭ на конец года
Правительство РФ продлило сроки для проведения отбора проектов в возобновляемой энергетике (ВИЭ) на этот год до 20 декабря, следует из опубликованного в среду постановления кабмина. Ранее этот срок был ограничен 30 июня.

При этом, как отмечается в постановлении, заявки...    читать дальше
.
11 марта 2020 года 18:26
"Аэрофлот" с 13 марта и до конца апреля приостановит ряд рейсов в Италию, Испанию, Францию и Германию
"Аэрофлот" с 13 марта идо конца апреля приостановит рейсы в ряд городов Италии, Испании, Франции и Германии, сообщил перевозчик.

Полеты в Италию продолжатся только по одному направлению - в Рим (приостанавливаются рейсы в Милан, Венецию, Болонью, Верону и Неаполь), в...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.