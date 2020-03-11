Запасы нефти в США выросли за период с 28 февраля по 6 марта на 7664 тыс. баррелей, бензина - упали на 5049 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 1700 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 2879 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 2250 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина сократились на 5049 тыс. баррелей и составили 246,999 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

11 марта. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе выросли на 7664 тыс. баррелей - до 451,783 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

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ПАО "СИБУР Холдинг" приняло решение досрочно погасить облигации 12-й серии объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Погашение состоится 25 марта, в дату окончания 7-го купонного периода. Компания разместила 10-летние облигации в сентябре 2016 года.... Компания разместила 10-летние облигации в сентябре 2016 года.... читать дальше

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Совкомбанк выставил на 30 марта оферту по согласованию с владельцами выпуска облигаций серии 1В02 объемом до 1 млн облигаций включительно, говорится в сообщении банка. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 23 по 27 марта включительно. Цена приобретения... Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 23 по 27 марта включительно. Цена приобретения... читать дальше

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,06 пункта (0,243%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2492,88 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после... Индекс РТС корректируется наверх после... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 40270,378 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 840,422 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 569 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,2841 руб. Минимальный курс юаня составил 10,2541 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,2541 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 546 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,7019 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3004 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,1743 руб. Минимальный курс евро составил 80,685 руб.,... Минимальный курс евро составил 80,685 руб.,... читать дальше

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Дочерние иностранные банки и нерезиденты купили валюту на российском спот-рынке в период повышенной волатильности в конце февраля - начале марта 2020 года на 199,4 млрд рублей, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте ЦБ РФ. Эти участники, в... Эти участники, в... читать дальше

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Минпромторг РФ предлагает продлить эксперимент по маркировке молочной продукции до 31 мая этого года. Министерство подготовило соответствующий проект постановления правительства. В настоящее время сроком окончания эксперимента является 31 марта 2020 года. Ранее... В настоящее время сроком окончания эксперимента является 31 марта 2020 года. Ранее... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся уверенным ростом, завершил среду Европейские фондовые индикаторы демонстрировали активный рост в начале торгов, но к вечеру индикаторы стали минусовать. Европейские фондовые индикаторы демонстрировали активный рост в начале торгов, но к вечеру индикаторы стали минусовать. Азиатские рынки акций завершили торги в красной зоне, австралийский... Азиатские рынки акций завершили торги в красной зоне, австралийский... читать дальше

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Аналитики Bank of America снизили прогноз темпов роста глобального ВВП в 2020 году до 2,2% с ранее ожидавшихся 2,8%. "Мы ожидаем, что число случаев заболевания COVID-19 продолжит расти за пределами Китая, что приведет к усилению карантинных мер, - сообщается в отчете... "Мы ожидаем, что число случаев заболевания COVID-19 продолжит расти за пределами Китая, что приведет к усилению карантинных мер, - сообщается в отчете... читать дальше

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Доля ОФЗ на счетах иностранных кастодианов и нерезидентов в Национальном расчетном депозитарии (НРД) за период с 6 марта по 10 марта 2020 года выросла на 0,14 процентного пункта (п.п.) - до 33,75%, говорится в сообщении НРД. С начала 2020 года этот показатель вырос на... С начала 2020 года этот показатель вырос на... читать дальше

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ПАО "Инград" установило ставку 7-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 8,5% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 5-летние облигации серии БО-01 объемом 5 млрд рублей в марте 2017 года. Ставка текущего купона - 8,75% годовых. По выпуску 24... Компания разместила 5-летние облигации серии БО-01 объемом 5 млрд рублей в марте 2017 года. Ставка текущего купона - 8,75% годовых. По выпуску 24... читать дальше

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В 2019 году общий объем премий по страхованию имущества в РФ составил 389,3 млрд рублей, увеличившись на 7,7% по сравнению с 2018 годом, следует из статистики Банка России по страховому рынку. Основной прирост сборов произошел за счет высоких темпов роста премий по страхованию... читать дальше

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Правительство РФ продлило сроки для проведения отбора проектов в возобновляемой энергетике (ВИЭ) на этот год до 20 декабря, следует из опубликованного в среду постановления кабмина. Ранее этот срок был ограничен 30 июня. При этом, как отмечается в постановлении, заявки... При этом, как отмечается в постановлении, заявки... читать дальше

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"Аэрофлот" с 13 марта идо конца апреля приостановит рейсы в ряд городов Италии, Испании, Франции и Германии, сообщил перевозчик. Полеты в Италию продолжатся только по одному направлению - в Рим (приостанавливаются рейсы в Милан, Венецию, Болонью, Верону и Неаполь), в... Полеты в Италию продолжатся только по одному направлению - в Рим (приостанавливаются рейсы в Милан, Венецию, Болонью, Верону и Неаполь), в... читать дальше

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