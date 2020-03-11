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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 28 февраля по 6 марта на 7664 тыс. баррелей, бензина - упали на 5049 тыс. баррелей
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11 марта 2020 года 17:32
Запасы нефти в США выросли за период с 28 февраля по 6 марта на 7664 тыс. баррелей, бензина - упали на 5049 тыс. баррелей
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11 марта. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 7664 тыс. баррелей - до 451,783 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 5049 тыс. баррелей и составили 246,999 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 6404 тыс. баррелей, достигнув 128,06 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 1700 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 2879 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 2250 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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