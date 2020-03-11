Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,527 руб.

11 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2228 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,527 руб.

Минимальный курс доллара США составил 71,1225 руб., максимальный - 71,945 руб. Было заключено 14666 сделок. Объем торгов составил 67778,14 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,7525 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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