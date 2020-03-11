Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 80,9858 руб.

11 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5114 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,9858 руб.

Минимальный курс евро составил 80,6525 руб., максимальный - 81,4475 руб. Была заключена 3951 сделка. Объем торгов составил 14885,2 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 81,0475 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.