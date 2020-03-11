Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1295,9 млрд руб.

11 марта. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 11 марта по данным на начало операционного дня выросло до 1295,9 млрд руб.

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ОПЕК понизила на 2020 год оценку роста спроса поставок нефти из стран, не входящих в картель, на 490 тыс. б/с по сравнению с оценкой, сделанной месяц назад, - до 1,76 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном отчете картеля. Теперь аналитики ОПЕК полагают, что... Теперь аналитики ОПЕК полагают, что... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 33,27 пункта (1,331%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2465,67 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2555,43 (+2,26%) пункта,... читать дальше

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Рост потребительских цен (индекс CPI) в США в феврале замедлился до 2,3% в годовом сравнении, свидетельствуют данные министерства труда страны. В январе цены выросли на 2,5%, что было максимумом за пятнадцать месяцев. В январе цены выросли на 2,5%, что было максимумом за пятнадцать месяцев. Потребительские цены увеличились в феврале... Потребительские цены увеличились в феврале... читать дальше

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Чистый вывоз капитала частным сектором в январе-феврале 2020 года, по оценке ЦБ, снизился на 28,7% - до $12,7 млрд, по сравнению с $17,8 млрд оттока в январе-феврале 2019 года, свидетельствуют материалы Банка России. Такой результат сформировался "преимущественно за... Такой результат сформировался "преимущественно за... читать дальше

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ОПЕК понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2020 году на 0,92 млн б/с из-за коронавируса. "Рост мирового спроса на нефть в 2020 году был пересмотрен в сторону понижения на 0,92 млн б/с - до 0,06 млн б/с. Влияние вспышки Covid-19 (коронавируса) на транспортный... "Рост мирового спроса на нефть в 2020 году был пересмотрен в сторону понижения на 0,92 млн б/с - до 0,06 млн б/с. Влияние вспышки Covid-19 (коронавируса) на транспортный... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,01/72,4 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 79 коп., Cредний курс продажи упал...

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Российское подразделение немецкого автоконцерна Volkswagen - ООО "Фольксваген Груп Рус" - отзывает в РФ 5,742 тыс. автомобилей Skoda Superb II, сообщает Росстандарт. Отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2013-2015 гг., с VIN-кодами согласно списку на сайте... Отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2013-2015 гг., с VIN-кодами согласно списку на сайте... читать дальше

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Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил принятый Госдумой закон с поправками в Конституцию РФ. За закон проголосовали 160 сенаторов, один против, трое воздержались. Среди ключевых поправок - исключение слова "подряд" в отношении двух президентских сроков,... Среди ключевых поправок - исключение слова "подряд" в отношении двух президентских сроков,... читать дальше

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Объем промышленного производства в Казахстане в январе-феврале 2020 года вырос на 5,8% (год к году), сообщил статистический комитет министерства национальной экономики. В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство увеличилось на 4,7%, в... В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство увеличилось на 4,7%, в... читать дальше

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В четверг, 12 марта, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50100,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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В четверг, 12 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 3893,10 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Индонезия в феврале увеличила экспорт олова на 4,6% по сравнению с январем. Отгрузка олова в чушках и оловянного припоя за рубеж составила 7 тыс. 464,18 тонны по сравнению с 7 тыс. 137,58 тонны в январе, сообщило министерство торговли страны. Относительно февраля 2019... Отгрузка олова в чушках и оловянного припоя за рубеж составила 7 тыс. 464,18 тонны по сравнению с 7 тыс. 137,58 тонны в январе, сообщило министерство торговли страны. Относительно февраля 2019...

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Россия и Саудовская Аравия продолжат развивать инвестиционное партнерство, несмотря на ряд разногласий и попытки их "рассорить", считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. "Безусловно, несмотря на очевидные разногласия, которые у нас есть... "Безусловно, несмотря на очевидные разногласия, которые у нас есть... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5114 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,9858 руб. Минимальный курс евро составил 80,6525 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 80,6525 руб., максимальный -... читать дальше

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Италия направит 25 млрд евро на меры по борьбе с негативными экономическими последствиями коронавируса COVID-19, сообщил министр финансов страны Роберто Гуальтиери. По его словам, кабинет министров, как ожидается, к пятнице одобрит первый пакет стимулирующих мер - объемом... читать дальше

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ЦБ РФ с 12 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3820,22 (-17,52) руб./грамм; на серебро - 39,22 (+0,12) руб./грамм; на платину - 2022,13 (-10,9) руб./грамм; на палладий - 5439,07 (-252,48) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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