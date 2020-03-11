11 марта 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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11 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:30
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Январь 2020
|12:30
|Промышленное производство в Великобритании
|Январь 2020
|13:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Январь 2020
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|Февраль 2020
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 29 февраля по 06 марта
|21:00
|Бюджет США
|Февраль 2020
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11 марта 2020 года 16:16
ОПЕК понизила на 2020 год оценку роста спроса поставок нефти из стран, не входящих в картель, на 490 тыс. б/с по сравнению с оценкой, сделанной месяц назад, - до 1,76 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном отчете картеля.
Теперь аналитики ОПЕК полагают, что... читать дальше
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11 марта 2020 года 16:15
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 33,27 пункта (1,331%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2465,67 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2555,43 (+2,26%) пункта,... читать дальше
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11 марта 2020 года 16:14
Рост потребительских цен (индекс CPI) в США в феврале замедлился до 2,3% в годовом сравнении, свидетельствуют данные министерства труда страны.
В январе цены выросли на 2,5%, что было максимумом за пятнадцать месяцев.
Потребительские цены увеличились в феврале... читать дальше
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11 марта 2020 года 16:09
Чистый вывоз капитала частным сектором в январе-феврале 2020 года, по оценке ЦБ, снизился на 28,7% - до $12,7 млрд, по сравнению с $17,8 млрд оттока в январе-феврале 2019 года, свидетельствуют материалы Банка России.
Такой результат сформировался "преимущественно за... читать дальше
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11 марта 2020 года 16:05
ОПЕК понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2020 году на 0,92 млн б/с из-за коронавируса.
"Рост мирового спроса на нефть в 2020 году был пересмотрен в сторону понижения на 0,92 млн б/с - до 0,06 млн б/с. Влияние вспышки Covid-19 (коронавируса) на транспортный... читать дальше
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11 марта 2020 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,01/72,4 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 79 коп., Cредний курс продажи упал...
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11 марта 2020 года 15:54
Российское подразделение немецкого автоконцерна Volkswagen - ООО "Фольксваген Груп Рус" - отзывает в РФ 5,742 тыс. автомобилей Skoda Superb II, сообщает Росстандарт.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2013-2015 гг., с VIN-кодами согласно списку на сайте... читать дальше
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11 марта 2020 года 15:45
Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил принятый Госдумой закон с поправками в Конституцию РФ. За закон проголосовали 160 сенаторов, один против, трое воздержались.
Среди ключевых поправок - исключение слова "подряд" в отношении двух президентских сроков,... читать дальше
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11 марта 2020 года 15:38
Объем промышленного производства в Казахстане в январе-феврале 2020 года вырос на 5,8% (год к году), сообщил статистический комитет министерства национальной экономики.
В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство увеличилось на 4,7%, в... читать дальше
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11 марта 2020 года 15:30
В четверг, 12 марта, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50100,00 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
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11 марта 2020 года 15:30
В четверг, 12 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 3893,10 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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11 марта 2020 года 15:29
Индонезия в феврале увеличила экспорт олова на 4,6% по сравнению с январем.
Отгрузка олова в чушках и оловянного припоя за рубеж составила 7 тыс. 464,18 тонны по сравнению с 7 тыс. 137,58 тонны в январе, сообщило министерство торговли страны. Относительно февраля 2019...
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11 марта 2020 года 15:22
Россия и Саудовская Аравия продолжат развивать инвестиционное партнерство, несмотря на ряд разногласий и попытки их "рассорить", считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Безусловно, несмотря на очевидные разногласия, которые у нас есть... читать дальше
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11 марта 2020 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5114 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,9858 руб.
Минимальный курс евро составил 80,6525 руб., максимальный -... читать дальше
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11 марта 2020 года 15:09
Италия направит 25 млрд евро на меры по борьбе с негативными экономическими последствиями коронавируса COVID-19, сообщил министр финансов страны Роберто Гуальтиери. По его словам, кабинет министров, как ожидается, к пятнице одобрит первый пакет стимулирующих мер - объемом... читать дальше
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11 марта 2020 года 15:04
ЦБ РФ с 12 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3820,22 (-17,52) руб./грамм; на серебро - 39,22 (+0,12) руб./грамм; на платину - 2022,13 (-10,9) руб./грамм; на палладий - 5439,07 (-252,48) руб./грамм.
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