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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 81,8588 руб.
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В феврале потребительские цены в РФ выросли на 0,3% после роста на 0,4% в январе, сообщил Росстат. Динамика показателя совпала с прогнозами аналитиков. В годовом выражении инфляция замедлилась до 2,3%
 
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11 марта 2020 года 08:02

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 81,8588 руб.

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11 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 марта, составляет 81,8588 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 6,02 руб.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
11 марта 2020 года 16:16
ОПЕК снизила на этот год оценку роста поставок нефти из стран не-ОПЕК на 490 тыс. б/с, из США - на 360 тыс. б/с
ОПЕК понизила на 2020 год оценку роста спроса поставок нефти из стран, не входящих в картель, на 490 тыс. б/с по сравнению с оценкой, сделанной месяц назад, - до 1,76 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном отчете картеля.

Теперь аналитики ОПЕК полагают, что...    читать дальше
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11 марта 2020 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 11 марта снижается
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 33,27 пункта (1,331%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2465,67 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2555,43 (+2,26%) пункта,...    читать дальше
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11 марта 2020 года 16:14
Инфляция в США в феврале замедлила темпы роста до 2,3%
Рост потребительских цен (индекс CPI) в США в феврале замедлился до 2,3% в годовом сравнении, свидетельствуют данные министерства труда страны.

В январе цены выросли на 2,5%, что было максимумом за пятнадцать месяцев.

Потребительские цены увеличились в феврале...    читать дальше
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11 марта 2020 года 16:09
Чистый отток капитала в январе-феврале снизился на 28,7% - оценка ЦБ РФ
Чистый вывоз капитала частным сектором в январе-феврале 2020 года, по оценке ЦБ, снизился на 28,7% - до $12,7 млрд, по сравнению с $17,8 млрд оттока в январе-феврале 2019 года, свидетельствуют материалы Банка России.

Такой результат сформировался "преимущественно за...    читать дальше
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11 марта 2020 года 16:05
ОПЕК из-за коронавируса понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в этом году
ОПЕК понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2020 году на 0,92 млн б/с из-за коронавируса.

"Рост мирового спроса на нефть в 2020 году был пересмотрен в сторону понижения на 0,92 млн б/с - до 0,06 млн б/с. Влияние вспышки Covid-19 (коронавируса) на транспортный...    читать дальше
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11 марта 2020 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 70,01/72,4 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,01/72,4 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 79 коп., Cредний курс продажи упал...
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11 марта 2020 года 15:54
Volkswagen отзывает в России более 5,7 тыс. машин Skoda Superb II из-за проблем с бортовой электроникой
Российское подразделение немецкого автоконцерна Volkswagen - ООО "Фольксваген Груп Рус" - отзывает в РФ 5,742 тыс. автомобилей Skoda Superb II, сообщает Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2013-2015 гг., с VIN-кодами согласно списку на сайте...    читать дальше
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11 марта 2020 года 15:45
Совет Федерации одобрил поправки в Конституцию РФ
Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил принятый Госдумой закон с поправками в Конституцию РФ. За закон проголосовали 160 сенаторов, один против, трое воздержались.

Среди ключевых поправок - исключение слова "подряд" в отношении двух президентских сроков,...    читать дальше
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11 марта 2020 года 15:38
В январе-феврале промпроизводство в Казахстане выросло на 5,8%
Объем промышленного производства в Казахстане в январе-феврале 2020 года вырос на 5,8% (год к году), сообщил статистический комитет министерства национальной экономики.

В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство увеличилось на 4,7%, в...    читать дальше
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11 марта 2020 года 15:30
В четверг, 12 марта, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50100,00 млн руб.
В четверг, 12 марта, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50100,00 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения...    читать дальше
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11 марта 2020 года 15:30
В четверг, 12 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 3893,10 млн руб.
В четверг, 12 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 3893,10 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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11 марта 2020 года 15:29
В феврале Индонезия увеличила экспорт олова на 4,6%
Индонезия в феврале увеличила экспорт олова на 4,6% по сравнению с январем.

Отгрузка олова в чушках и оловянного припоя за рубеж составила 7 тыс. 464,18 тонны по сравнению с 7 тыс. 137,58 тонны в январе, сообщило министерство торговли страны. Относительно февраля 2019...
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11 марта 2020 года 15:22
РФ и Саудовская Аравия продолжат развивать инвестпартнерство - Дмитриев
Россия и Саудовская Аравия продолжат развивать инвестиционное партнерство, несмотря на ряд разногласий и попытки их "рассорить", считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Безусловно, несмотря на очевидные разногласия, которые у нас есть...    читать дальше
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11 марта 2020 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 80,9858 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5114 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,9858 руб.

Минимальный курс евро составил 80,6525 руб., максимальный -...    читать дальше
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11 марта 2020 года 15:09
На борьбу с экономическими последствиями коронавируса в Италии направят 25 млрд евро
Италия направит 25 млрд евро на меры по борьбе с негативными экономическими последствиями коронавируса COVID-19, сообщил министр финансов страны Роберто Гуальтиери. По его словам, кабинет министров, как ожидается, к пятнице одобрит первый пакет стимулирующих мер - объемом...    читать дальше
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11 марта 2020 года 15:04
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 12 марта
ЦБ РФ с 12 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3820,22 (-17,52) руб./грамм; на серебро - 39,22 (+0,12) руб./грамм; на платину - 2022,13 (-10,9) руб./грамм; на палладий - 5439,07 (-252,48) руб./грамм.

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