Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,3425 руб.

10 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5759 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,3425 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,16 руб., максимальный - 10,4809 руб. Была заключена 221 сделка. Объем торгов составил 465,06 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,3489 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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