Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 81,4972 руб.

10 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 52452 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,4972 руб.

Минимальный курс евро составил 80,1175 руб., максимальный - 85,02 руб. Было заключено 6860 сделок. Объем торгов составил 22476,84 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 80,6825 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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