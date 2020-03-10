ЦБ РФ установил курс евро с 11 марта в размере 81,8588 руб.

10 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 11 марта, составляет 81,8588 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 601,64 коп.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 220,57 пункта (8,111%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2498,94 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 41110,800 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 2760,892 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 37737 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,7602 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 46961 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,5252 руб. Минимальный курс евро составил 80,135 руб.,... Минимальный курс евро составил 80,135 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5759 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,3425 руб. Минимальный курс юаня составил 10,16 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,16 руб., максимальный -... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе несмотря на общемировой отскок после падения накануне. Во вторник в Азии индексы продемонстрировали повышательный настрой (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,8%, гонконгский Hang Seng... Во вторник в Азии индексы продемонстрировали повышательный настрой (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,8%, гонконгский Hang Seng... читать дальше

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"Аэрофлот" на фоне распространения коронавируса в мире предлагает своим пассажирам вернуть или переоформить билеты на рейсы в ряд стран Европы и Израиль. Так, пассажирам с билетами в/из городов Италии и Израиля с датами вылета с 10 марта по 31 мая 2020 года включительно... Так, пассажирам с билетами в/из городов Италии и Израиля с датами вылета с 10 марта по 31 мая 2020 года включительно... читать дальше

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Крупнейшие европейские авиаперевозчики сокращают и отменяют рейсы в Италию из-за вспышки коронавируса в этой стране, сообщает агентство Associated Press. Авиаперевозчик British Airways заявил, что отменил все перелеты в Италию, и пока не предоставляет информацию о... Авиаперевозчик British Airways заявил, что отменил все перелеты в Италию, и пока не предоставляет информацию о... читать дальше

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Российские продавцы гаджетов заметили в прошедшие выходные существенное увеличение продаж смартфонов, но скачок был связан с праздничными выходными, а не с падением рубля. Рубль начал снижение на прошлой неделе на фоне обвала цен на нефть и обеспокоенности вокруг... Рубль начал снижение на прошлой неделе на фоне обвала цен на нефть и обеспокоенности вокруг... читать дальше

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Министерство энергетики США отложило запланированную на четверг продажу 12 млн баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR). Такой шаг может оказать некоторую поддержку нефтяному рынку, обвалившемуся по итогам торгов в понедельник на... читать дальше

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Цена выкупа акций Сбербанка у ЦБ будет установлена по котировкам за последний месяц до сделки, а не за 6 месяцев, как предполагалось в рамках первого чтения законопроекта, сообщил в ходе заседания комитета по бюджету его глава Андрей Макаров. "У нас с вами прописывался... "У нас с вами прописывался... читать дальше

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Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам, предоставленным российскими банками физлицам на срок до года, включая кредиты "до востребования", в январе 2020 года увеличилась до 15,0% с 14,83% в декабре 2019 года, свидетельствует информация на сайте ЦБ РФ. На динамику... На динамику... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг кредитоспособности ООО "Объединенные кондитеры - Финанс" до уровня "ruВВВ+" с "ruА-", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. ООО "Объединенные кондитеры - Финанс" является финансовой... ООО "Объединенные кондитеры - Финанс" является финансовой... читать дальше

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В России из-за роста курса доллара больше всего могут подорожать импортные перец и баклажаны, цены на отечественные тепличные овощи не изменятся, считают в ассоциации "Теплицы России". "Сегодня в тепличной отрасли уровень импортозамещения достигает 85%, поэтому кризис... "Сегодня в тепличной отрасли уровень импортозамещения достигает 85%, поэтому кризис... читать дальше

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Депутаты РФ исключили сроки и график перечисления в федеральный бюджет прибыли, которую ЦБ получит в результате продажи правительству контрольного пакета акций Сбербанка, следует из поправок в законопроект ко второму чтению. Поправки ко второму чтению законопроекта,... Поправки ко второму чтению законопроекта,... читать дальше

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ЦБ РФ и правительство скорректировали условия сделки по продаже контрольного пакета Сбербанка: регулятор после продажи акций банка сохранит у себя прибыль не 700 млрд рублей, а 300 млрд рублей, кроме того, в схеме появляется своего рода "переменный платеж", компенсирующий убытки... читать дальше

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