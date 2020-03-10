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Бизнесмен Михаил Прохоров продал 35% акций банка "Международный финансовый клуб" (МФК) экс-совладелице "Возрождения" и дочери основателя этого банка Дмитрия Орлова Татьяне Орловой, пишет газета "Ведомости". После сделки доля Прохорова в банке составляет 57,6%, бизнесмен... После сделки доля Прохорова в банке составляет 57,6%, бизнесмен... читать дальше

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В 4-м квартале японский ВВП продемонстрировал максимальное падение за 5,5 года вслед за повышением налога на потребление в стране. Согласно окончательным данным, экономика страны в октябре-декабре рухнула на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, в то время... Согласно окончательным данным, экономика страны в октябре-декабре рухнула на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, в то время... читать дальше

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Нацбанк Казахстана с 10 марта повышает базовую ставку до 12% с коридором плюс/минус 1,5 процентного пункта, сообщил глава Нацбанка Ерболат Досаев на заседании правительства во вторник. По мнению главы Нацбанка, повышение базовой ставки "создаст условия для сохранения... По мнению главы Нацбанка, повышение базовой ставки "создаст условия для сохранения... читать дальше

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В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США дорожает по отношению к большинству основных валют, иена дешевеет на ожиданиях стимулирующих мер правительств в условиях вспышки коронавируса COVID-19. По состоянию на 9:34 мск евро подешевел к доллару на 0,86% - до $1,1352... По состоянию на 9:34 мск евро подешевел к доллару на 0,86% - до $1,1352... читать дальше

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0 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 11 марта однодневные биржевые облигации серии КС-3-377 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... читать дальше

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Президент Дональд Трамп заявил, что предпримет "серьезные" шаги для защиты экономику от воздействия распространяющейся эпидемии коронавируса и обсудит снижение налога на зарплату с республиканцами в Конгрессе во вторник. "Мы будем обсуждать возможное снижение налога на... "Мы будем обсуждать возможное снижение налога на... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 марта составили по Российской Федерации 2650,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2448 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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Банк России проведёт сегодня аукцион репо "тонкой настройки" в объеме 500 млрд рублей на фоне произошедших накануне колебаний обменных курсов и цен финансовых активов, говорится в сообщении ЦБ. Центробанк также увеличил лимит операций валютный своп по предоставлению... Центробанк также увеличил лимит операций валютный своп по предоставлению... читать дальше

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"Газпром" подключился к усилиям финансовых властей РФ по поддержке рубля в условиях обвала нефтяных цен. "Газпром" возобновляет регулярную продажу иностранной валюты на российском рынке", - цитирует агентство Bloomberg слова зампреда монополии Фамила... "Газпром" возобновляет регулярную продажу иностранной валюты на российском рынке", - цитирует агентство Bloomberg слова зампреда монополии Фамила... читать дальше

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Глава белорусского правительства Сергей Румас считает, что падение мировых цен на нефть открывает для Белоруссии новые возможности для переговоров с РФ об условиях поставки сырья на белорусские НПЗ. "Это сегодня дополнительные возможности договориться (по цене поставок... "Это сегодня дополнительные возможности договориться (по цене поставок... читать дальше

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ЦБ РФ решил поддержать рубль в условиях обвала цен на нефть посредством интервенций на валютном рынке. "Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом... "Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом... читать дальше

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Сегодня азиатские фондовые рынки растут после заметного снижения накануне. Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 08:45 мск поднялись на 0,83% и на 1,21% соответственно. В понедельник Topix вошел в "медвежий" рынок, рухнув до уровня более чем на 20% ниже максимального... Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 08:45 мск поднялись на 0,83% и на 1,21% соответственно. В понедельник Topix вошел в "медвежий" рынок, рухнув до уровня более чем на 20% ниже максимального... читать дальше

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Правительство Казахстана запретило покупку иностранной валюты, не связанной с выполнением текущих обязательств, подтвердил агентству "Интерфакс" заместитель министра финансов республики Берик Шолпанкулов. "На валютном рынке должны все участники, квазигосударственный... "На валютном рынке должны все участники, квазигосударственный... читать дальше

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ОПЕК+ продолжит консультации о добыче нефти, сообщил в пятницу журналистам генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо. "Вчера у нас на конференции ОПЕК было анонимное решение о продлении соглашения до конца года, а также об увеличении объема сокращений с рекомендации технического... "Вчера у нас на конференции ОПЕК было анонимное решение о продлении соглашения до конца года, а также об увеличении объема сокращений с рекомендации технического... читать дальше

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Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти, и на сегодняшнее утро оно достигло 112 тыс. 427 человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post, ведущая электронный подсчет данных о числе инфицированных, скончавшихся и выздоровевших по всему... читать дальше

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В феврале инфляция в Китае замедлилась до 5,2% на фоне снижения стоимости непродовольственных товаров. Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 5,2% в годовом выражении после подъема на 5,4% в январе, что было максимальным подъемом более чем за... Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 5,2% в годовом выражении после подъема на 5,4% в январе, что было максимальным подъемом более чем за... читать дальше

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