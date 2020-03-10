10 марта 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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10 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:45
|Промышленное производство во Франции
|Январь 2020
|12:00
|Промышленное производство в Италии
|Январь 2020
|13:00
|Изменение ВВП еврозоны
|IV квартал 2019
Это автоматическое сообщение.
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10 марта 2020 года 09:55
Бизнесмен Михаил Прохоров продал 35% акций банка "Международный финансовый клуб" (МФК) экс-совладелице "Возрождения" и дочери основателя этого банка Дмитрия Орлова Татьяне Орловой, пишет газета "Ведомости".
После сделки доля Прохорова в банке составляет 57,6%, бизнесмен... читать дальше
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10 марта 2020 года 09:50
В 4-м квартале японский ВВП продемонстрировал максимальное падение за 5,5 года вслед за повышением налога на потребление в стране.
Согласно окончательным данным, экономика страны в октябре-декабре рухнула на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, в то время... читать дальше
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10 марта 2020 года 09:47
Нацбанк Казахстана с 10 марта повышает базовую ставку до 12% с коридором плюс/минус 1,5 процентного пункта, сообщил глава Нацбанка Ерболат Досаев на заседании правительства во вторник.
По мнению главы Нацбанка, повышение базовой ставки "создаст условия для сохранения... читать дальше
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10 марта 2020 года 09:43
В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США дорожает по отношению к большинству основных валют, иена дешевеет на ожиданиях стимулирующих мер правительств в условиях вспышки коронавируса COVID-19.
По состоянию на 9:34 мск евро подешевел к доллару на 0,86% - до $1,1352... читать дальше
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10 марта 2020 года 09:35
0 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 11 марта однодневные биржевые облигации серии КС-3-377 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... читать дальше
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10 марта 2020 года 09:34
Президент Дональд Трамп заявил, что предпримет "серьезные" шаги для защиты экономику от воздействия распространяющейся эпидемии коронавируса и обсудит снижение налога на зарплату с республиканцами в Конгрессе во вторник.
"Мы будем обсуждать возможное снижение налога на... читать дальше
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10 марта 2020 года 09:30
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 марта составили по Российской Федерации 2650,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2448 млрд руб.
На начало... читать дальше
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10 марта 2020 года 09:29
Банк России проведёт сегодня аукцион репо "тонкой настройки" в объеме 500 млрд рублей на фоне произошедших накануне колебаний обменных курсов и цен финансовых активов, говорится в сообщении ЦБ.
Центробанк также увеличил лимит операций валютный своп по предоставлению... читать дальше
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10 марта 2020 года 09:26
"Газпром" подключился к усилиям финансовых властей РФ по поддержке рубля в условиях обвала нефтяных цен.
"Газпром" возобновляет регулярную продажу иностранной валюты на российском рынке", - цитирует агентство Bloomberg слова зампреда монополии Фамила... читать дальше
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10 марта 2020 года 09:20
Глава белорусского правительства Сергей Румас считает, что падение мировых цен на нефть открывает для Белоруссии новые возможности для переговоров с РФ об условиях поставки сырья на белорусские НПЗ.
"Это сегодня дополнительные возможности договориться (по цене поставок... читать дальше
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10 марта 2020 года 09:15
ЦБ РФ решил поддержать рубль в условиях обвала цен на нефть посредством интервенций на валютном рынке.
"Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом... читать дальше
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10 марта 2020 года 09:10
Сегодня азиатские фондовые рынки растут после заметного снижения накануне.
Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 08:45 мск поднялись на 0,83% и на 1,21% соответственно. В понедельник Topix вошел в "медвежий" рынок, рухнув до уровня более чем на 20% ниже максимального... читать дальше
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10 марта 2020 года 09:04
Правительство Казахстана запретило покупку иностранной валюты, не связанной с выполнением текущих обязательств, подтвердил агентству "Интерфакс" заместитель министра финансов республики Берик Шолпанкулов.
"На валютном рынке должны все участники, квазигосударственный... читать дальше
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10 марта 2020 года 08:57
ОПЕК+ продолжит консультации о добыче нефти, сообщил в пятницу журналистам генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.
"Вчера у нас на конференции ОПЕК было анонимное решение о продлении соглашения до конца года, а также об увеличении объема сокращений с рекомендации технического... читать дальше
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10 марта 2020 года 08:41
Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти, и на сегодняшнее утро оно достигло 112 тыс. 427 человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post, ведущая электронный подсчет данных о числе инфицированных, скончавшихся и выздоровевших по всему... читать дальше
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10 марта 2020 года 08:34
В феврале инфляция в Китае замедлилась до 5,2% на фоне снижения стоимости непродовольственных товаров.
Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 5,2% в годовом выражении после подъема на 5,4% в январе, что было максимальным подъемом более чем за... читать дальше
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