Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 97,19 пункта (3,45%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2719,51 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 43871,692 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1655,468 млрд руб., или на...

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ПАО "Инград" планирует начать 11 марта размещение выпуска 10-летних облигаций серии 002P-02 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Размещение пройдет по открытой подписке, организатором выступит Московский кредитный банк. Размещение пройдет по открытой подписке, организатором выступит Московский кредитный банк. "Московская биржа" 3... "Московская биржа" 3... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 12803 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,9369 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 23387 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,7614 руб. Минимальный курс евро составил 75,585 руб.,... Минимальный курс евро составил 75,585 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1873 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7666 руб. Минимальный курс юаня составил 9,705 руб., максимальный - 9,8859... Минимальный курс юаня составил 9,705 руб., максимальный - 9,8859... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги существенным падением индексов на фоне негативной ситуации на мировых фондовых и сырьевых площадках. В пятницу упала фондовая Азия (японский Nikkei 225 рухнул на 2,7%, гонконгский Hang Seng снизился на 2,3%, китайский Shanghai Composite... В пятницу упала фондовая Азия (японский Nikkei 225 рухнул на 2,7%, гонконгский Hang Seng снизился на 2,3%, китайский Shanghai Composite... читать дальше

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Совет ЕС по здравоохранению на экстренном заседании констатировал ухудшение ситуации с распространением коронавируса COVID-19. "Мы уже обсуждали ситуацию с министрами здравоохранения (стран ЕС) 13 февраля. На тот момент мы говорили о менее чем 50 подтвержденных случаях... "Мы уже обсуждали ситуацию с министрами здравоохранения (стран ЕС) 13 февраля. На тот момент мы говорили о менее чем 50 подтвержденных случаях... читать дальше

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ромсвязьбанк планирует 10 марта с 11:00 МСК до 12:00 МСК провести сбор заявок инвесторов на выпуск облигаций 16-й серии объемом 14,08 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Выпуск гасится 29 сентября 2029 года. Выпуск гасится 29 сентября 2029 года. Выпуск будет размещен по... Выпуск будет размещен по... читать дальше

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Вспышка коронавируса в Китае и спровоцированные ей противоэпидемические мероприятия стали "черным лебедем", но отрасль хорошо подготовлена к ситуации, вошла в кризис с низким уровнем запасов бриллиантов, заявил замглавы "АЛРОСА" Евгений Агуреев, слова которого приводит... читать дальше

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Цена нефти Brent резко ускорила падение, рухнув на 7,5% в ходе торгов в пятницу. Страны ОПЕК+ не сумели достичь соглашения в ходе переговоров в Вене, Россия отказалась от более существенного сокращения добычи, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на... Страны ОПЕК+ не сумели достичь соглашения в ходе переговоров в Вене, Россия отказалась от более существенного сокращения добычи, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на... читать дальше

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Переговоры между основными участниками сделки ОПЕК+ в Вене, имеющими кардинально отличающиеся позиции, завершились безрезультатно, сообщил "Интерфаксу", источник, знакомый с ситуацией. Совместное заседание министров стран ОПЕК и не-ОПЕК так и не началось, сообщил другой... Совместное заседание министров стран ОПЕК и не-ОПЕК так и не началось, сообщил другой...

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Американские фондовые индексы в пятницу продолжают снижаться второй день подряд на фоне усиливающихся опасений по поводу последствий вспышки коронавируса для экономики. При этом лучшие, чем ожидалось, данные с рынка труда США, не смогли оказать поддержку... читать дальше

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Утвержденный управлением Роспотребнадзора по Москве перечень стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу на данный момент включает 11 государств, прибывшие из них граждане должны "самоизолироваться" на 14 суток, сообщили на "горячей линии" департамента здравоохранения... читать дальше

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Падение глобальных депозитарных расписок (GDR) на акции TCS Group Holding в ходе торгов на "Московской бирже" усилилось и достигло 18% (бумаги подешевели до 1215 рублей за штуку) при объеме торгов 0,624 млрд рублей. Бумаги падают не первый день на фоне негативных новостей,... читать дальше

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Цены на мазут на этой неделе рванули вверх - так участники рынка заблаговременно реагируют на введение акциза на этот вид топлива, запланированное на апрель. Согласно данным сайта Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), мазут на конец торгов 6 марта... читать дальше

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