Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 67,7257 руб.

6 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 13734 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,7257 руб.

Минимальный курс доллара США составил 67,295 руб., максимальный - 68,3875 руб. Было заключено 20367 сделок. Объем торгов составил 70995,9 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,215 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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