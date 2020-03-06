06 марта 2020 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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6 марта. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 09.03 по 15.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|09.03.2020
|10:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Январь 2020
|09.03.2020
|10:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Январь 2020
|09.03.2020
|10:00
|Промышленное производство в Германии
|Январь 2020
|09.03.2020
|15:15
|Новостройки в Канаде
|Февраль 2020
|09.03.2020
|15:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Январь 2020
|10.03.2020
|10:45
|Промышленное производство во Франции
|Январь 2020
|10.03.2020
|12:00
|Промышленное производство в Италии
|Январь 2020
|10.03.2020
|13:00
|Изменение ВВП еврозоны
|IV квартал 2019
|11.03.2020
|12:30
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Январь 2020
|11.03.2020
|12:30
|Промышленное производство в Великобритании
|Январь 2020
|11.03.2020
|13:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Январь 2020
|11.03.2020
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|Февраль 2020
|11.03.2020
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 29 февраля по 06 марта
|11.03.2020
|21:00
|Бюджет США
|Февраль 2020
|12.03.2020
|12:00
|Квартальные данные о безработице в Италии
|IV квартал 2019
|12.03.2020
|13:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Январь 2020
|12.03.2020
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 01 по 07 марта
|12.03.2020
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|Февраль 2020
|12.03.2020
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 23 по 29 февраля
|12.03.2020
|15:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Март 2020
|12.03.2020
|16:30
|Индекс цен на новостройки в Канаде
|Декабрь 2019
|13.03.2020
|10:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Февраль 2020
|13.03.2020
|10:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Февраль 2020
|13.03.2020
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Февраль 2020
|13.03.2020
|17:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Март 2020
Это автоматическое сообщение.
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