Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 76,252 руб.

6 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 23263 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,252 руб.

Минимальный курс евро составил 75,5275 руб., максимальный - 77,135 руб. Было заключено 5374 сделки. Объем торгов составил 17999,05 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 77,095 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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