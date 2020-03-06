ЦБ РФ установил курс евро с 7 марта в размере 75,8424 руб.

6 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 7 марта, составляет 75,8424 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 215,82 коп.

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Банк Японии намерен принять меры для поддержки компаний, столкнувшихся со значительными трудностями из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. По словам источников, японский ЦБ изучает... По словам источников, японский ЦБ изучает... читать дальше

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Во вторник, 10 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $43,14 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Во вторник, 10 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 39 выпускам облигаций на общую сумму 3898,23 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Во вторник, 10 марта, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 67234,11 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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Страны ОПЕК+ пока не приняли никакого решения о дальнейшей судьбе сделки по сокращению добычи нефти, сказал журналистам глава ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саналла. "Пока нет никаких решений", - сказал он, покидая здание ОПЕК. "Пока нет никаких решений", - сказал он, покидая здание ОПЕК. По... По... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 23263 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,252 руб. Минимальный курс евро составил 75,5275 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 75,5275 руб., максимальный -... читать дальше

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ЦБ РФ с 7 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3662,03 (+156,41) руб./грамм; на серебро - 37,34 (+0,63) руб./грамм; на платину - 1890,71 (+45,81) руб./грамм; на палладий - 5350,87 (+41,74) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Смартфоны вновь составят почти половину потребительских затрат на бытовую технику и электронику, а общий оборот сегмента в мире достигнет 444 млрд евро, свидетельствуют данные исследования GfK. Но есть вероятность, что распространение коронавируса может оказать негативное... читать дальше

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Минфин предлагает отменить применение к налоговой ставке НДПИ понижающего коэффициента 0,7 налогоплательщиками, освобожденными по состоянию на 1 июля 2001 года от уплаты отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы (ВМСБ), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 124,03 пункта (4,403%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2692,67 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2782,77 (-1,2%) пункта,... читать дальше

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Министры энергетики России Александр Новак и его визави из Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман проводят двустороннюю встречу в кулуарах здания секретариата ОПЕК, где уже на два часа затягивается начало заседания министров стран-участниц соглашения ОПЕК+. До... До... читать дальше

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ПАО "КАМАЗ" планирует в 2020 году увеличить реализацию автобусов на 54% - до 1,7 тыс. штук, сообщила пресс-служба компании. "По результатам 2019 года рост объёма продаж пассажирского транспорта "КАМАЗ" составил 45%. В 2020 году компания рассчитывает увеличить продажи... "По результатам 2019 года рост объёма продаж пассажирского транспорта "КАМАЗ" составил 45%. В 2020 году компания рассчитывает увеличить продажи... читать дальше

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В Германии три из четырех женщин (75%в) в возрасте от 20 до 64 лет заняты на рынке труда. Об этом сообщило сегодня Федеральное статистическое ведомство со ссылкой на данные за 2018 год. По этому показателю ФРГ находится на 3-м месте в Евросоюзе, уступая лишь Швеции (80%) и Литве... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 марта, составляет 67,5175 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 133,21 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 марта, составляет 75,8424 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 215,82 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в пятницу откатился ниже рубежа 2700 пунктов впервые с 15 октября прошлого года, индекс РТС обновил минимум с конца августа на фоне обвального падения нефти на опасениях замедления глобальной экономики из-за... читать дальше

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