Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,7117 руб.

6 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1802 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7117 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,697 руб., максимальный - 9,7449 руб. Было заключено 37 сделок. Объем торгов составил 134,35 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,702 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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