06 марта 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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6 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Январь 2020
|10:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Январь 2020
|12:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Январь 2020
|16:30
|Безработица в Канаде
|Февраль 2020
|16:30
|Внешнеторговый баланс США
|Январь 2020
|16:30
|Данные с рынка труда США
|Февраль 2020
|18:00
|Запасы на оптовых складах США
|Январь 2020
|18:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Февраль 2020
Это автоматическое сообщение.
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06 марта 2020 года 15:31
Банк Японии намерен принять меры для поддержки компаний, столкнувшихся со значительными трудностями из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
По словам источников, японский ЦБ изучает... читать дальше
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06 марта 2020 года 15:30
Во вторник, 10 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $43,14 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
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06 марта 2020 года 15:30
Во вторник, 10 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 39 выпускам облигаций на общую сумму 3898,23 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на... читать дальше
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06 марта 2020 года 15:30
Во вторник, 10 марта, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 67234,11 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
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06 марта 2020 года 15:22
Страны ОПЕК+ пока не приняли никакого решения о дальнейшей судьбе сделки по сокращению добычи нефти, сказал журналистам глава ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саналла.
"Пока нет никаких решений", - сказал он, покидая здание ОПЕК.
По... читать дальше
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06 марта 2020 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 23263 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,252 руб.
Минимальный курс евро составил 75,5275 руб., максимальный -... читать дальше
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06 марта 2020 года 15:10
ЦБ РФ с 7 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3662,03 (+156,41) руб./грамм; на серебро - 37,34 (+0,63) руб./грамм; на платину - 1890,71 (+45,81) руб./грамм; на палладий - 5350,87 (+41,74) руб./грамм.
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06 марта 2020 года 15:07
Смартфоны вновь составят почти половину потребительских затрат на бытовую технику и электронику, а общий оборот сегмента в мире достигнет 444 млрд евро, свидетельствуют данные исследования GfK. Но есть вероятность, что распространение коронавируса может оказать негативное... читать дальше
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06 марта 2020 года 14:46
Минфин предлагает отменить применение к налоговой ставке НДПИ понижающего коэффициента 0,7 налогоплательщиками, освобожденными по состоянию на 1 июля 2001 года от уплаты отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы (ВМСБ), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с... читать дальше
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06 марта 2020 года 14:45
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 124,03 пункта (4,403%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2692,67 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2782,77 (-1,2%) пункта,... читать дальше
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06 марта 2020 года 14:29
Министры энергетики России Александр Новак и его визави из Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман проводят двустороннюю встречу в кулуарах здания секретариата ОПЕК, где уже на два часа затягивается начало заседания министров стран-участниц соглашения ОПЕК+.
До... читать дальше
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06 марта 2020 года 14:14
ПАО "КАМАЗ" планирует в 2020 году увеличить реализацию автобусов на 54% - до 1,7 тыс. штук, сообщила пресс-служба компании.
"По результатам 2019 года рост объёма продаж пассажирского транспорта "КАМАЗ" составил 45%. В 2020 году компания рассчитывает увеличить продажи... читать дальше
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06 марта 2020 года 14:05
В Германии три из четырех женщин (75%в) в возрасте от 20 до 64 лет заняты на рынке труда. Об этом сообщило сегодня Федеральное статистическое ведомство со ссылкой на данные за 2018 год. По этому показателю ФРГ находится на 3-м месте в Евросоюзе, уступая лишь Швеции (80%) и Литве... читать дальше
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06 марта 2020 года 13:58
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 марта, составляет 67,5175 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 133,21 коп.
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06 марта 2020 года 13:58
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 марта, составляет 75,8424 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 215,82 коп.
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06 марта 2020 года 13:56
Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в пятницу откатился ниже рубежа 2700 пунктов впервые с 15 октября прошлого года, индекс РТС обновил минимум с конца августа на фоне обвального падения нефти на опасениях замедления глобальной экономики из-за... читать дальше
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