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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 73,6842 руб.
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06 марта 2020 года 08:02

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 73,6842 руб.

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6 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 марта, составляет 73,6842 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,27 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
06 марта 2020 года 15:31
Японский ЦБ изучает варианты предоставления комбанкам дешевых средств для кредитования компаний
Банк Японии намерен принять меры для поддержки компаний, столкнувшихся со значительными трудностями из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников, японский ЦБ изучает...    читать дальше
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06 марта 2020 года 15:30
Во вторник, 10 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $43,14 млн
Во вторник, 10 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $43,14 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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06 марта 2020 года 15:30
Во вторник, 10 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 39 выпускам облигаций на общую сумму 3898,23 млн руб.
Во вторник, 10 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 39 выпускам облигаций на общую сумму 3898,23 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
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06 марта 2020 года 15:30
Во вторник, 10 марта, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 67234,11 млн руб.
Во вторник, 10 марта, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 67234,11 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения...    читать дальше
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06 марта 2020 года 15:22
Глава ливийской NOC: пока нет решений о судьбе сделки ОПЕК+
Страны ОПЕК+ пока не приняли никакого решения о дальнейшей судьбе сделки по сокращению добычи нефти, сказал журналистам глава ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саналла.

"Пока нет никаких решений", - сказал он, покидая здание ОПЕК.

По...    читать дальше
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06 марта 2020 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 76,252 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 23263 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,252 руб.

Минимальный курс евро составил 75,5275 руб., максимальный -...    читать дальше
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06 марта 2020 года 15:10
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 7 марта
ЦБ РФ с 7 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3662,03 (+156,41) руб./грамм; на серебро - 37,34 (+0,63) руб./грамм; на платину - 1890,71 (+45,81) руб./грамм; на палладий - 5350,87 (+41,74) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
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06 марта 2020 года 15:07
В 2020 по всему миру может быть продано более 1,37 млрд смартфонов - GfK
Смартфоны вновь составят почти половину потребительских затрат на бытовую технику и электронику, а общий оборот сегмента в мире достигнет 444 млрд евро, свидетельствуют данные исследования GfK. Но есть вероятность, что распространение коронавируса может оказать негативное...    читать дальше
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06 марта 2020 года 14:46
Минфин - за отмену льготы по НДПИ, возмещавшую издержки компаний, понесенные до 2001 г. на поиск месторождений
Минфин предлагает отменить применение к налоговой ставке НДПИ понижающего коэффициента 0,7 налогоплательщиками, освобожденными по состоянию на 1 июля 2001 года от уплаты отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы (ВМСБ), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с...    читать дальше
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06 марта 2020 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 6 марта снижается
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 124,03 пункта (4,403%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2692,67 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2782,77 (-1,2%) пункта,...    читать дальше
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06 марта 2020 года 14:29
Министры энергетики России и Саудовской Аравии проводят двустороннюю встречу
Министры энергетики России Александр Новак и его визави из Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман проводят двустороннюю встречу в кулуарах здания секретариата ОПЕК, где уже на два часа затягивается начало заседания министров стран-участниц соглашения ОПЕК+.

До...    читать дальше
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06 марта 2020 года 14:14
"КАМАЗ" в этом году намерен в 1,5 раза увеличить продажи автобусов
ПАО "КАМАЗ" планирует в 2020 году увеличить реализацию автобусов на 54% - до 1,7 тыс. штук, сообщила пресс-служба компании.

"По результатам 2019 года рост объёма продаж пассажирского транспорта "КАМАЗ" составил 45%. В 2020 году компания рассчитывает увеличить продажи...    читать дальше
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06 марта 2020 года 14:05
В ЕС 3-е место по занятости женщин на рынке труда занимает Германия
В Германии три из четырех женщин (75%в) в возрасте от 20 до 64 лет заняты на рынке труда. Об этом сообщило сегодня Федеральное статистическое ведомство со ссылкой на данные за 2018 год. По этому показателю ФРГ находится на 3-м месте в Евросоюзе, уступая лишь Швеции (80%) и Литве...    читать дальше
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06 марта 2020 года 13:58
ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 марта в размере 67,5175 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 марта, составляет 67,5175 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 133,21 коп.

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06 марта 2020 года 13:58
ЦБ РФ установил курс евро с 7 марта в размере 75,8424 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 марта, составляет 75,8424 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 215,82 коп.

Это автоматическое сообщение.
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06 марта 2020 года 13:56
Индекс "МосБиржи" опустился ниже 2700 пунктов
Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в пятницу откатился ниже рубежа 2700 пунктов впервые с 15 октября прошлого года, индекс РТС обновил минимум с конца августа на фоне обвального падения нефти на опасениях замедления глобальной экономики из-за...    читать дальше
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