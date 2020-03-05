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05 марта 2020 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 66,3451 руб.
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5 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4653 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,3451 руб. Минимальный курс доллара США составил 66,0225 руб., максимальный - 66,8475 руб. Была заключена 14891 сделка. Объем торгов составил 56262,75 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 66,83 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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