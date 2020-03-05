Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,9257 руб.

5 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4857 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,9257 руб.

Минимальный курс евро составил 73,5125 руб., максимальный - 74,425 руб. Было заключено 4756 сделок. Объем торгов составил 20481,62 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,41 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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