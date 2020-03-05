Учетные цены Банка России на драгметаллы с 6 марта

5 марта. FINMARKET.RU -РФ с 6 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3505,62 (+11,29) руб./грамм; на серебро - 36,71 (+1) руб./грамм; на платину - 1844,9 (-18,26) руб./грамм; на палладий - 5309,13 (+133,93) руб./грамм.

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Сбербанк России разместил 99,9991% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_CDX-5Y-001Р-218R номинальным объемом 1 млрд рублей на сумму 999,991 млн рублей, 44,84% выпуска серии ИОС-BSK_FIX_MEM-2Y-001Р-203R номинальным объемом 2,5 млрд рублей на сумму 1 млрд 121,087 млн... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,31 пункта (0,4%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2816,7 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 45527,160 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 26,877 млрд руб., или на...

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ВЭБ установил ставку 18-20-го купонов облигаций 10-й серии в размере 5,92% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Банк разместил 10-летние облигации 10-й серии объемом 15 млрд рублей в октябре 2011 года. Бумаги имеют 20 полугодовых купонов. Ставка... Банк разместил 10-летние облигации 10-й серии объемом 15 млрд рублей в октябре 2011 года. Бумаги имеют 20 полугодовых купонов. Ставка... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7691 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,2228 руб. Минимальный курс евро составил 73,52 руб.,... Минимальный курс евро составил 73,52 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5594 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,5092 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 499 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5716 руб. Минимальный курс юаня составил 9,5192 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,5192 руб., максимальный -... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги падением вслед за фондовой Европой и нефтью, дешевеющей из-за разногласий среди членов ОПЕК+ в вопросе сокращения добычи сырья для борьбы с последствиями коронавируса. В четверг выросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 поднялся на 1,1%,... В четверг выросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 поднялся на 1,1%,... читать дальше

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Цены на нефть развернулись вниз в ходе торгов в четверг на фоне разногласий среди членов ОПЕК+ в вопросе сокращения добычи для борьбы с последствиями эпидемии COVID-19. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на заседании в Вене рекомендовала участникам ОПЕК+... Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на заседании в Вене рекомендовала участникам ОПЕК+... читать дальше

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Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будут реструктурированы долги на 750 млрд рублей, половина из которых будет списана, сообщил вице-премьер Юрий Борисов. "Я вам назову здесь несколько цифр: 750 млрд рублей будет реструктурировано для... "Я вам назову здесь несколько цифр: 750 млрд рублей будет реструктурировано для... читать дальше

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Министры стран ОПЕК согласовали сегодня необходимость продления текущей сделки по сокращению нефтедобычи странами ОПЕК+ на 1,7 млн б/с с апреля до конца года с углублением сокращения на 1,5 млн б/с во втором квартале. По условиям текущей сделки Саудовская Аравия... По условиям текущей сделки Саудовская Аравия... читать дальше

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Фондовый рынок США открылся в минусе на опасениях о распространении коронавирусной инфекции COVID-19. Накануне американский рынок акций заметно вырос, индексы Dow Jones и S&P 500 подскочили более чем на 4%. Поддержку рынку оказали новости об успехах бывшего... Накануне американский рынок акций заметно вырос, индексы Dow Jones и S&P 500 подскочили более чем на 4%. Поддержку рынку оказали новости об успехах бывшего... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило кредитный рейтинг Ярославской области и облигаций региона серий 35014-35017 до уровня "ruВВВ+" с "ruBBB". Как сообщило агентство, прогноз рейтинга - "стабильный". Как сообщило агентство, прогноз рейтинга - "стабильный". Рейтинговое действие "Эксперт РА" объясняет... Рейтинговое действие "Эксперт РА" объясняет... читать дальше

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"Аэрофлот" временно приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Москва - Гонконг, сообщает перевозчик. Рейсы из Москвы будут выполняться до 7 марта, из Гонконга обратно - до 8 марта включительно. Пассажирам с билетами, оформленными до 5 марта на рейсы SU212/213 с... Пассажирам с билетами, оформленными до 5 марта на рейсы SU212/213 с... читать дальше

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Объем застрахованных площадей в России в 2019 году, по предварительным данным, составил 4,3 млн га, или 6% от всей посевной площади, что в 3,2 раза выше по сравнению с 2018 годом, сообщили "Интерфаксу" в Минсельхозе России. Что касается животноводства, то в прошлом году... Что касается животноводства, то в прошлом году... читать дальше

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ПАО "ТрансФин-М" выкупило в рамках оферты 4 млн 655,807 тыс. облигаций серии 001Р-02 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания приобрела 93%... Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания приобрела 93%... читать дальше

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