Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,5315 руб.

5 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 209 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5315 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,52 руб., максимальный - 9,543 руб. Было заключено 35 сделок. Объем торгов составил 133,22 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,54 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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