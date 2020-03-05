Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2488,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1902,53 млрд руб.

5 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 марта составили по Российской Федерации 2488,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2296,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2155,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1997,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 5 марта составили 1902,53 млрд руб. против 2043,99147 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.