Запасы нефти в США выросли за период с 21 февраля по 28 февраля на 784 тыс. баррелей, бензина - упали на 4339 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 3000 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1871 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 2000 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина сократились на 4339 тыс. баррелей и составили 252,048 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

4 марта. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе выросли на 784 тыс. баррелей - до 444,119 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

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