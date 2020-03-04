Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,44 руб.

4 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4167 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,44 руб.

Минимальный курс евро составил 73,03 руб., максимальный - 73,9 руб. Было заключено 4423 сделки. Объем торгов составил 15535,57 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,15 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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