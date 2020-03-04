Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 223,8 млрд руб.

4 марта. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 4 марта по данным на начало операционного дня выросло до 223,8 млрд руб.

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Розничные продажи в еврозоне в январе 2020 года выросли на 0,6% относительно предыдущего месяца, когда их падение составляло 1,1%. свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). Относительно января 2019 года продажи выросли на 1,7%. Динамика... читать дальше

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 1,58 пункта (0,056%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2819,79 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2828,31... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,18/66,75 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 19 коп., Cредний курс продажи упал...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 72,66/74,33 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 14 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,51/66,48 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 8 коп., средний...

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Крымский "Российский национальный коммерческий банк" (РНКБ) объявил дополнительную оферту по дебютному выпуску 3-летних облигаций 1-й серии объемом 3 млрд рублей, цена выкупа - 100% от номинала, говорится в сообщении банка. Предложения от держателей будут приниматься с... Предложения от держателей будут приниматься с... читать дальше

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Фондовые рынки стран Западной Европы растут в ходе торгов в среду после повышения накануне, которое стало максимальным за месяц, пишет Bloomberg. Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг распространения коронавируса COVID-19 в мире и оценивать ответные меры... читать дальше

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Компания De Beers, лидирующая в мире по выручке от продаж алмазов, снизила продажи в ходе второго в этом году сайта на 36% к январю, до $355 млн, говорится в сообщении Anglo American plc, контролирующей 85% De Beers. По сравнению с данными годичной давности ($496 млн), продажи... читать дальше

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В феврале продажи автомобилей в Китае упали рекордными темпами на фоне резкого сокращения потребительского спроса в условиях эпидемии коронавируса. Розничные продажи пассажирских автомобилей рухнули на 80%, или в 5 раз, свидетельствуют предварительные данные Китайской... Розничные продажи пассажирских автомобилей рухнули на 80%, или в 5 раз, свидетельствуют предварительные данные Китайской... читать дальше

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Совокупный объем средств, направляемых Минфином РФ на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила, составит с 6 марта по 6 апреля 133,3 млрд рублей, сообщило министерство. Ежедневный объем покупки валюты на фоне падения цен на нефть снизится до минимума с... Ежедневный объем покупки валюты на фоне падения цен на нефть снизится до минимума с... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 марта, составляет 73,7369 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,16 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 марта, составляет 66,0784 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 36,53 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Чистая прибыль Polymetal по МСФО в 2019 году выросла на 36% - до $483 млн по сравнению с $355 млн в 2018 году, сообщила компания. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 31% - до $586 млн. Скорректированную EBITDA Polymetal выросла на 38% - до рекордных $1,075... Скорректированную EBITDA Polymetal выросла на 38% - до рекордных $1,075... читать дальше

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Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер полагает, что эпидемия коронавируса COVID-19 будет отрицательно сказываться на темпах экономического роста в США, по крайней мере, в течение первого полугодия 2020 года. По ее мнению, негативно на темпы... читать дальше

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Свыше 365 тыс. москвичей лишились в прошлом году права на выезд из страны в качестве меры понуждения к выплате долгов, сообщил глава столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Сергей Замородских. "За 2019 год судебными приставами вынесено более... "За 2019 год судебными приставами вынесено более... читать дальше

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марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 4 марта однодневные биржевые облигации серии КС-3-374 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9849% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5,53% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5,53% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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