Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2155,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2043,99 млрд руб.

4 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 4 марта составили по Российской Федерации 2155,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1997,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2064,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1899,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 4 марта составили 2043,99 млрд руб. против 2073,16777 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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