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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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Рост мирового ВВП может стать минимальным за 10 лет
Bank of America снизил прогноз роста мировой экономики в 2020 году до 2,8% на фоне вспышки коронавируса. Аналитики отмечают, что повышение ВВП в мире и в отдельных странах может стать минимальным за 10 лет
 
Показатель долговой нагрузки ипотечников превысил 50%
Показатель долговой нагрузки (ПДН) ипотечных заемщиков в 2019 году по сравнению с 2018 годом вырос на 1,6 п.п. - до 50,1%, следует из информации бюро кредитных историй ОКБ. Самый большой показатель - 86% - у граждан с доходом до 30 тыс. рублей....
 
Уровень смертности от коронавируса достигает 3,4% - ВОЗ
Уровень смертности от коронавируса нового типа COVID-2019 в мировом масштабе составляет 3,4%, заявил на брифинге во вторник гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. "Во всем мире скончались 3,4% зараженных...
 
Пенсионный фонд будет уведомлять россиян о размере будущей пенсии
Заранее оценить свои жизненные перспективы после окончания трудовой деятельности смогут все россияне старше 45 лет. Пенсионный фонд будет рассылать им уведомления о размере их будущей пенсии, пишет "Российская газета". "Уведомления Пенсионного...
 
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04 марта 2020 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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4 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Объемы розничных продаж в Германии Январь 2020
12:00 Изменение ВВП Италии IV квартал 2019
13:00 Объемы розничных продаж в еврозоне Январь 2020
16:15 Занятость в производственном секторе США Февраль 2020
18:00 Индекс деловой активности в секторе услуг США Февраль 2020
18:00 Процентная ставка Банка Канады Март 2020
18:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 22 по 28 февраля

Это автоматическое сообщение.


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НОВОСТИ
04 марта 2020 года 13:15
Розничные продажи в еврозоне в январе выросли на 0,6%, в ЕС - на 0,5%
Розничные продажи в еврозоне в январе 2020 года выросли на 0,6% относительно предыдущего месяца, когда их падение составляло 1,1%. свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). Относительно января 2019 года продажи выросли на 1,7%. Динамика...    читать дальше
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04 марта 2020 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 4 марта снижается
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 1,58 пункта (0,056%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2819,79 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2828,31...    читать дальше
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04 марта 2020 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 65,18/66,75 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,18/66,75 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 19 коп., Cредний курс продажи упал...
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04 марта 2020 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 72,66/74,33 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 72,66/74,33 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 14 коп., Cредний курс продажи упал на...
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04 марта 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 4 марта средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 65,51/66,48 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,51/66,48 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 8 коп., средний...
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04 марта 2020 года 12:59
РНКБ объявил еще одну дополнительную оферту по дебютному выпуску облигаций на 3 млрд рублей
Крымский "Российский национальный коммерческий банк" (РНКБ) объявил дополнительную оферту по дебютному выпуску 3-летних облигаций 1-й серии объемом 3 млрд рублей, цена выкупа - 100% от номинала, говорится в сообщении банка.

Предложения от держателей будут приниматься с...    читать дальше
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04 марта 2020 года 12:58
Европейские фондовые индексы продолжают расти
Фондовые рынки стран Западной Европы растут в ходе торгов в среду после повышения накануне, которое стало максимальным за месяц, пишет Bloomberg. Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг распространения коронавируса COVID-19 в мире и оценивать ответные меры...    читать дальше
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04 марта 2020 года 12:45
De Beers из-за коронавируса в феврале снизила продажи
Компания De Beers, лидирующая в мире по выручке от продаж алмазов, снизила продажи в ходе второго в этом году сайта на 36% к январю, до $355 млн, говорится в сообщении Anglo American plc, контролирующей 85% De Beers. По сравнению с данными годичной давности ($496 млн), продажи...    читать дальше
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04 марта 2020 года 12:36
Февральские продажи автомобилей в Китае упали в 5 раз
В феврале продажи автомобилей в Китае упали рекордными темпами на фоне резкого сокращения потребительского спроса в условиях эпидемии коронавируса.

Розничные продажи пассажирских автомобилей рухнули на 80%, или в 5 раз, свидетельствуют предварительные данные Китайской...    читать дальше
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04 марта 2020 года 12:27
Минфин с 6 марта по 6 апреля снизит покупку валюты до 6,3 млрд руб. в день
Совокупный объем средств, направляемых Минфином РФ на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила, составит с 6 марта по 6 апреля 133,3 млрд рублей, сообщило министерство.

Ежедневный объем покупки валюты на фоне падения цен на нефть снизится до минимума с...    читать дальше
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04 марта 2020 года 12:21
ЦБ РФ установил курс евро с 5 марта в размере 73,7369 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 марта, составляет 73,7369 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,16 коп.

Это автоматическое сообщение.
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04 марта 2020 года 12:21
ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 марта в размере 66,0784 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 марта, составляет 66,0784 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 36,53 коп.

Это автоматическое сообщение.
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04 марта 2020 года 12:07
Чистая прибыль Polymetal в 2019 году выросла на 36%
Чистая прибыль Polymetal по МСФО в 2019 году выросла на 36% - до $483 млн по сравнению с $355 млн в 2018 году, сообщила компания. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 31% - до $586 млн.

Скорректированную EBITDA Polymetal выросла на 38% - до рекордных $1,075...    читать дальше
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04 марта 2020 года 11:59
Коронавирус будет сдерживать рост ВВП США, по крайней мере в 1-м полугодии - глава ФРБ Кливленда
Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер полагает, что эпидемия коронавируса COVID-19 будет отрицательно сказываться на темпах экономического роста в США, по крайней мере, в течение первого полугодия 2020 года. По ее мнению, негативно на темпы...    читать дальше
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04 марта 2020 года 11:52
Свыше 365 тыс. москвичей не смогли в прошлом году выехать из страны из-за долгов
Свыше 365 тыс. москвичей лишились в прошлом году права на выезд из страны в качестве меры понуждения к выплате долгов, сообщил глава столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Сергей Замородских.

"За 2019 год судебными приставами вынесено более...    читать дальше
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04 марта 2020 года 11:45
ВТБ разместит 4 марта однодневные бонды серии КС-3-374 на 50 млрд руб. по цене 99,9849% от номинала
марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 4 марта однодневные биржевые облигации серии КС-3-374 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9849% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5,53% годовых.

Дисконтные...    читать дальше
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