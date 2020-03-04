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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 66,4437 руб.
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04 марта 2020 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 66,4437 руб.
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4 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 марта, составляет 66,4437 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,63 коп.
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04 марта 2020 года 13:15
Розничные продажи в еврозоне в январе 2020 года выросли на 0,6% относительно предыдущего месяца, когда их падение составляло 1,1%. свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). Относительно января 2019 года продажи выросли на 1,7%. Динамика... читать дальше
.04 марта 2020 года 13:15
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 1,58 пункта (0,056%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2819,79 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2828,31... читать дальше
.04 марта 2020 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 65,18/66,75 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,18/66,75 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 19 коп., Cредний курс продажи упал...
.04 марта 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 72,66/74,33 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 14 коп., Cредний курс продажи упал на...
.04 марта 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 4 марта средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 65,51/66,48 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,51/66,48 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 8 коп., средний...
.04 марта 2020 года 12:59
Крымский "Российский национальный коммерческий банк" (РНКБ) объявил дополнительную оферту по дебютному выпуску 3-летних облигаций 1-й серии объемом 3 млрд рублей, цена выкупа - 100% от номинала, говорится в сообщении банка. Предложения от держателей будут приниматься с... читать дальше
.04 марта 2020 года 12:58
Фондовые рынки стран Западной Европы растут в ходе торгов в среду после повышения накануне, которое стало максимальным за месяц, пишет Bloomberg. Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг распространения коронавируса COVID-19 в мире и оценивать ответные меры... читать дальше
.04 марта 2020 года 12:45
Компания De Beers, лидирующая в мире по выручке от продаж алмазов, снизила продажи в ходе второго в этом году сайта на 36% к январю, до $355 млн, говорится в сообщении Anglo American plc, контролирующей 85% De Beers. По сравнению с данными годичной давности ($496 млн), продажи... читать дальше
.04 марта 2020 года 12:36
В феврале продажи автомобилей в Китае упали рекордными темпами на фоне резкого сокращения потребительского спроса в условиях эпидемии коронавируса. Розничные продажи пассажирских автомобилей рухнули на 80%, или в 5 раз, свидетельствуют предварительные данные Китайской... читать дальше
.04 марта 2020 года 12:27
Совокупный объем средств, направляемых Минфином РФ на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила, составит с 6 марта по 6 апреля 133,3 млрд рублей, сообщило министерство. Ежедневный объем покупки валюты на фоне падения цен на нефть снизится до минимума с... читать дальше
.04 марта 2020 года 12:21
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 марта, составляет 73,7369 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,16 коп. Это автоматическое сообщение.
.04 марта 2020 года 12:21
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 марта, составляет 66,0784 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 36,53 коп. Это автоматическое сообщение.
.04 марта 2020 года 12:07
Чистая прибыль Polymetal по МСФО в 2019 году выросла на 36% - до $483 млн по сравнению с $355 млн в 2018 году, сообщила компания. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 31% - до $586 млн. Скорректированную EBITDA Polymetal выросла на 38% - до рекордных $1,075... читать дальше
.04 марта 2020 года 11:59
Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер полагает, что эпидемия коронавируса COVID-19 будет отрицательно сказываться на темпах экономического роста в США, по крайней мере, в течение первого полугодия 2020 года. По ее мнению, негативно на темпы... читать дальше
.04 марта 2020 года 11:52
Свыше 365 тыс. москвичей лишились в прошлом году права на выезд из страны в качестве меры понуждения к выплате долгов, сообщил глава столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Сергей Замородских. "За 2019 год судебными приставами вынесено более... читать дальше
.04 марта 2020 года 11:45
марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 4 марта однодневные биржевые облигации серии КС-3-374 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9849% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5,53% годовых. Дисконтные... читать дальше
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