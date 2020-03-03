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03 марта 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,5143 руб.
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3 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 517 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5143 руб. Минимальный курс юаня составил 9,425 руб., максимальный - 9,5479 руб. Было заключено 219 сделок. Объем торгов составил 664,84 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,4379 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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03 марта 2020 года 20:15
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций ПАО "Инград" серии 002P-02 и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-50020-A-002P. Выпуск сроком обращения 10 лет... читать дальше
.03 марта 2020 года 20:04
ВТБ разместил 8,72% выпуска инвестиционных облигаций серии Б-1-55 на 87,193 млн рублей и 28,01% бондов серии Б-1-56 на 280,076 млн рублей, говорится в сообщениях банка. Сбор заявок на выпуски проходил с 17 по 28 февраля. Номинальный объем каждого из выпусков -... читать дальше
.03 марта 2020 года 19:51
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 55,6 пункта (2,01%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2821,37 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше
.03 марта 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 3 марта выросла на 1,03% и составила 45580,658 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 45580,658 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 465,443 млрд руб., или на...
.03 марта 2020 года 19:28
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 5-летних облигаций банка "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) серии БО-П06 объемом 15 млрд рублей кредитный рейтинг "AA-(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным... читать дальше
.03 марта 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 66,2686 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4333 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,2686 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.03 марта 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 517 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5143 руб. Минимальный курс юаня составил 9,425 руб., максимальный - 9,5479... читать дальше
.03 марта 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2882 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,8056 руб. Минимальный курс евро составил 73,0975 руб.,... читать дальше
.03 марта 2020 года 19:05
Рынок акций РФ завершил торги уверенным ростом на фоне постепенного восстановления мировых площадок, несмотря на нейтральные заявления стран "большой семерки" (G7) по борьбе с коронавирусом. Во вторник в Азии индексы выросли за исключением Японии (японский Nikkei 225... читать дальше
.03 марта 2020 года 19:04
ЭБ завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К233 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 2% выпуска на 400 млн рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 27 февраля. Ставка купона установлена в размере 5,64%... читать дальше
.03 марта 2020 года 18:52
Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") сократит частоту полетов в Италию до конца апреля 2020 г. из-за падения спроса на этом направлении. Корректировка коснется всех итальянских маршрутов перевозчика из Москвы: в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо. "В... читать дальше
.03 марта 2020 года 18:45
Суммарный объем торгов драгоценными металлами на "Московской бирже" в феврале 2020 года составил 2,42 млрд рублей, следует из материалов биржи. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года показатель упал на 32%. В натуральном выражении оборот в феврале 2020 года... читать дальше
.03 марта 2020 года 18:36
бербанк России разместил 98,48% выпуска облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-227R номинальным объемом 150 млн рублей на 147,72 млн рублей, говорится в сообщении банка. Облигации гасятся в сентябре 2023 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона... читать дальше
.03 марта 2020 года 18:36
Доллар в ходе торгов на "Московской бирже" вечером резко упал после неожиданного решения ФРС США снизить процентную ставку на 0,5 процентного пункта (п.п.) - до 1-1,25% годовых. Курс доллара США составил 65,8975 руб./$1 в 18:09 мск, что на 64,75 коп. ниже уровня до... читать дальше
.03 марта 2020 года 18:31
Группа "Татнефть" в январе-феврале 2020 года добыла 4,838 млн тонн нефти, что на 0,3%, превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба компании. В том числе в феврале добыто 2,388 млн тонн нефти. Ранее сообщалось, что в феврале 2019 года... читать дальше
.03 марта 2020 года 18:24
Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 3% в ходе торгов во вторник после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США экстренно снизить процентную ставку. Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:03 мск взлетели на $1,66 (3,2%) -... читать дальше
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