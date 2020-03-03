Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,5143 руб.

3 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 517 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5143 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,425 руб., максимальный - 9,5479 руб. Было заключено 219 сделок. Объем торгов составил 664,84 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,4379 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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