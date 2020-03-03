Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,8567 руб.

3 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 525 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,8567 руб.

Минимальный курс евро составил 73,6 руб., максимальный - 74,0925 руб. Было заключено 4057 сделок. Объем торгов составил 12728,68 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,68 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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