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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 марта в размере 66,4437 руб.
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Рост мирового ВВП может стать минимальным за 10 лет
Bank of America снизил прогноз роста мировой экономики в 2020 году до 2,8% на фоне вспышки коронавируса. Аналитики отмечают, что повышение ВВП в мире и в отдельных странах может стать минимальным за 10 лет
 
Единым оператором газификации в России может стать "ГАЗИФИКАЦИЯ.РФ"
Затраты на газификацию РФ на период до 2030 года оцениваются почти в 2 трлн рублей, сообщил на парламентских слушаниях в Совете Федерации министр энергетики РФ Александр Новак. По его словам, из этих 1,921 трлн рублей планируется 634 млрд рублей...
 
Банки хотят продавать долги дороже, коллекторы платить не готовы
В 2019 году банки предложили коллекторам для покупки на 15% меньше долгов, чем годом ранее. По итогам 2019 года объем предлагаемой банками к покупке профессиональным взыскателям просроченной задолженности составил 399 млрд руб. против 470 млрд в...
 
Поликлиникам и больницам присвоят "звезды"
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03 марта 2020 года 12:21

ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 марта в размере 66,4437 руб.

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3 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 марта, составляет 66,4437 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,63 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
03 марта 2020 года 20:15
Мосбиржа зарегистрировала облигации "Инграда" серии 002P-02
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций ПАО "Инград" серии 002P-02 и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-50020-A-002P.

Выпуск сроком обращения 10 лет...    читать дальше
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03 марта 2020 года 20:04
ВТБ разместил два выпуска инвестиционных облигаций на 367,3 млн рублей
ВТБ разместил 8,72% выпуска инвестиционных облигаций серии Б-1-55 на 87,193 млн рублей и 28,01% бондов серии Б-1-56 на 280,076 млн рублей, говорится в сообщениях банка.

Сбор заявок на выпуски проходил с 17 по 28 февраля.

Номинальный объем каждого из выпусков -...    читать дальше
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03 марта 2020 года 19:51
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 3 марта растет
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 55,6 пункта (2,01%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2821,37 пункта.

Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС...    читать дальше
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03 марта 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 3 марта выросла на 1,03% и составила 45580,658 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 45580,658 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 465,443 млрд руб., или на...
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03 марта 2020 года 19:28
АКРА присвоило выпуску облигаций банка "ФК Открытие" на 15 млрд руб. рейтинг "AA-(RU)"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 5-летних облигаций банка "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) серии БО-П06 объемом 15 млрд рублей кредитный рейтинг "AA-(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным...    читать дальше
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03 марта 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 66,2686 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4333 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,2686 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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03 марта 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,5143 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 517 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5143 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,425 руб., максимальный - 9,5479...    читать дальше
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03 марта 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,8056 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2882 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,8056 руб.

Минимальный курс евро составил 73,0975 руб.,...    читать дальше
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03 марта 2020 года 19:05
Индекс МосБиржи вырос на 2%, индекс РТС подскочил на 4,2%
Рынок акций РФ завершил торги уверенным ростом на фоне постепенного восстановления мировых площадок, несмотря на нейтральные заявления стран "большой семерки" (G7) по борьбе с коронавирусом.

Во вторник в Азии индексы выросли за исключением Японии (японский Nikkei 225...    читать дальше
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03 марта 2020 года 19:04
ВЭБ разместил 2% выпуска облигаций ПБО-001Р-К233 на 400 млн рублей
ЭБ завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К233 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 2% выпуска на 400 млн рублей, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок на бонды прошел 27 февраля. Ставка купона установлена в размере 5,64%...    читать дальше
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03 марта 2020 года 18:52
"Победа" сократит полеты в Италию на фоне снижения спроса
Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") сократит частоту полетов в Италию до конца апреля 2020 г. из-за падения спроса на этом направлении. Корректировка коснется всех итальянских маршрутов перевозчика из Москвы: в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо.

"В...    читать дальше
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03 марта 2020 года 18:45
Объем сделок с драгметаллами на "Московской бирже" в феврале снизился на 32%
Суммарный объем торгов драгоценными металлами на "Московской бирже" в феврале 2020 года составил 2,42 млрд рублей, следует из материалов биржи. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года показатель упал на 32%.

В натуральном выражении оборот в феврале 2020 года...    читать дальше
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03 марта 2020 года 18:36
Сбербанк разместил 98,48% выпуска инвестиционных облигаций на 147,7 млн рублей
бербанк России разместил 98,48% выпуска облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-227R номинальным объемом 150 млн рублей на 147,72 млн рублей, говорится в сообщении банка.

Облигации гасятся в сентябре 2023 года.

По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона...    читать дальше
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03 марта 2020 года 18:36
Рубль вырос к доллару, индекс РТС подскочил выше 1350 пунктов
Доллар в ходе торгов на "Московской бирже" вечером резко упал после неожиданного решения ФРС США снизить процентную ставку на 0,5 процентного пункта (п.п.) - до 1-1,25% годовых.

Курс доллара США составил 65,8975 руб./$1 в 18:09 мск, что на 64,75 коп. ниже уровня до...    читать дальше
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03 марта 2020 года 18:31
"Татнефть" в январе-феврале увеличила добычу на 0,3%
Группа "Татнефть" в январе-феврале 2020 года добыла 4,838 млн тонн нефти, что на 0,3%, превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

В том числе в феврале добыто 2,388 млн тонн нефти. Ранее сообщалось, что в феврале 2019 года...    читать дальше
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03 марта 2020 года 18:24
Цены на нефть ускорили рост на решении ФРС снизить ставку
Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 3% в ходе торгов во вторник после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США экстренно снизить процентную ставку.

Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:03 мск взлетели на $1,66 (3,2%) -...    читать дальше
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