Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,5159 руб.

3 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 250 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5159 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,4983 руб., максимальный - 9,53 руб. Было заключено 50 сделок. Объем торгов составил 264,18 млн руб., что на 70% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,5066 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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