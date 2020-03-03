Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 153,1 млрд руб.

3 марта. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 3 марта по данным на начало операционного дня снизилось до 153,1 млрд руб.

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций ПАО "Инград" серии 002P-02 и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-50020-A-002P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-50020-A-002P. Выпуск сроком обращения 10 лет... Выпуск сроком обращения 10 лет... читать дальше

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ВТБ разместил 8,72% выпуска инвестиционных облигаций серии Б-1-55 на 87,193 млн рублей и 28,01% бондов серии Б-1-56 на 280,076 млн рублей, говорится в сообщениях банка. Сбор заявок на выпуски проходил с 17 по 28 февраля. Сбор заявок на выпуски проходил с 17 по 28 февраля. Номинальный объем каждого из выпусков -... Номинальный объем каждого из выпусков -... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 55,6 пункта (2,01%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2821,37 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 45580,658 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 465,443 млрд руб., или на...

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 5-летних облигаций банка "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) серии БО-П06 объемом 15 млрд рублей кредитный рейтинг "AA-(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным... Эмиссия является старшим необеспеченным... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4333 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,2686 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 517 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5143 руб. Минимальный курс юаня составил 9,425 руб., максимальный - 9,5479... Минимальный курс юаня составил 9,425 руб., максимальный - 9,5479... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2882 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,8056 руб. Минимальный курс евро составил 73,0975 руб.,... Минимальный курс евро составил 73,0975 руб.,... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги уверенным ростом на фоне постепенного восстановления мировых площадок, несмотря на нейтральные заявления стран "большой семерки" (G7) по борьбе с коронавирусом. Во вторник в Азии индексы выросли за исключением Японии (японский Nikkei 225... Во вторник в Азии индексы выросли за исключением Японии (японский Nikkei 225... читать дальше

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ЭБ завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К233 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 2% выпуска на 400 млн рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 27 февраля. Ставка купона установлена в размере 5,64%... Сбор заявок на бонды прошел 27 февраля. Ставка купона установлена в размере 5,64%... читать дальше

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Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") сократит частоту полетов в Италию до конца апреля 2020 г. из-за падения спроса на этом направлении. Корректировка коснется всех итальянских маршрутов перевозчика из Москвы: в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо. "В... "В... читать дальше

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Суммарный объем торгов драгоценными металлами на "Московской бирже" в феврале 2020 года составил 2,42 млрд рублей, следует из материалов биржи. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года показатель упал на 32%. В натуральном выражении оборот в феврале 2020 года... В натуральном выражении оборот в феврале 2020 года... читать дальше

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бербанк России разместил 98,48% выпуска облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-227R номинальным объемом 150 млн рублей на 147,72 млн рублей, говорится в сообщении банка. Облигации гасятся в сентябре 2023 года. Облигации гасятся в сентябре 2023 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона... По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона... читать дальше

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Доллар в ходе торгов на "Московской бирже" вечером резко упал после неожиданного решения ФРС США снизить процентную ставку на 0,5 процентного пункта (п.п.) - до 1-1,25% годовых. Курс доллара США составил 65,8975 руб./$1 в 18:09 мск, что на 64,75 коп. ниже уровня до... Курс доллара США составил 65,8975 руб./$1 в 18:09 мск, что на 64,75 коп. ниже уровня до... читать дальше

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Группа "Татнефть" в январе-феврале 2020 года добыла 4,838 млн тонн нефти, что на 0,3%, превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба компании. В том числе в феврале добыто 2,388 млн тонн нефти. Ранее сообщалось, что в феврале 2019 года... В том числе в феврале добыто 2,388 млн тонн нефти. Ранее сообщалось, что в феврале 2019 года... читать дальше

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Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 3% в ходе торгов во вторник после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США экстренно снизить процентную ставку. Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:03 мск взлетели на $1,66 (3,2%) -... Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:03 мск взлетели на $1,66 (3,2%) -... читать дальше

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