Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2064,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2073,17 млрд руб.

3 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 марта составили по Российской Федерации 2064,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1899,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2062 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1883,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 3 марта составили 2073,17 млрд руб. против 2114,40547 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.